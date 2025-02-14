Литий, титан и уран: Шмыгаль предлагает Евросоюзу "освоить" полезные ископаемые Украины

Украина занимает первое место в Европе по запасам урановой руды. В ее недрах имеются 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Россия уже ведет многомерную войну против Европы, этапы и методы которой Кремль оттачивал в Украине десятилетиями. Украина готова помочь блоку военными ресурсами и полезными ископаемыми, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в статье для американского издания Politico.

Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, которые критически важны для ЕС. Украина занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, может удовлетворять собственные потребности в энергии и экспортировать уран.

Также в Украине сосредоточены крупнейшие запасы лития в Европе и к 2030 году мировой спрос достигнет 6 миллионов тонн лития.

"Мы готовы создать совместные предприятия в этой области, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС", — отметил глава правительства.

Более того, Украина входит в первую десятку стран с подтвержденными запасами титановой руды. Лишь 10% запасов в настоящее время разрабатываются.

"Мы могли бы заменить российский титан на европейском рынке, способствуя развитию гражданской промышленности и передовых военных технологий ЕС", — добавил он.

Проект восстановления Украины, как считает Шмыгаль, станет важнейшим фактором роста европейской экономики и консолидации блока. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, в которые можно вовлекать бизнес из ЕС.

Защита Европы от России — что предлагает Украина

Россия хочет посеять панику и заставить европейцев усомниться в способности властей защитить их. Но в мире нашлась страна, которая не только столкнулась с разными проявлениями российской агрессии, но знает, как им противостоять, указывает глава правительства.

"Эта страна — Украина. Вот почему вступление Украины в ЕС будет стратегическим шагом который нужен прежде всего самому блоку. Это усилит его восточный фланг в военном отношении и увеличит геополитический вес в мире. Украина нужна ЕС для его защиты", — написал Шмыгаль.

Вступив в ЕС, Украина и ее Вооруженные силы могли бы стать основой единой европейской армии. Закаленная в боях армия Украины может стать альтернативой армии США, имеющей в Европе более 65 000 солдат.

Напомним, экономисты говорили, что Украина не сможет сама добывать редкоземельные металлы. США могли бы предоставить технологии и через 10 лет Украина будет производить готовую продукцию и продавать ее.

Фокус писал, что министр финансов США Скотт Бессент привозил в Украину сделку по редкоземельным ресурсам Украины. Президент Владимира Зеленский ее не подписал.