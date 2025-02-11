"Нет вариантов": почему Украина не получит редкоземельные минералы без США, — эксперт (видео)

Чтобы получить 1 грамм дефицитного редкоземельного материала, нужно просеять тысячи тонн грунта, пояснил экономист Игорь Несходовский. Это было дорого даже для СССР.

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Украина самостоятельно не справится с добычей редкоземельных материалов, поскольку для налаживания технологического процесса нужны существенные инвестиции. Если этим займут Соединенные Штаты Америки, то уже через 10 лет украинцы смогут выпускать готовую продукцию и продавать ее за границу. О проблемах и преимуществах совместной разработки месторождений дефицитных полезных ископаемых экономист Игорь Несходовский рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Несходовский пояснил, что для получения 1 г редкоземельного материала нужно перевернуть огромные объемы руды. На это нужны капиталовложения, которых у Украины нет. Кроме того, чтобы из полученного вещества что-то изготовить, нужны еще дополнительные вливания. По его мнению, именно из-за дороговизны таких проектов украинцы не смогут реализовать их самостоятельно. По этой же причине и СССР не работали в данном направлении, отметил специалист.

"Нет вариантов, что Украина может чисто теоретически построить добычу этих редкоземельных металлов, а потом из них делать готовую продукцию и продавать в мире", — сказал он.

Экономист перечислил преимущества участия США в добыче полезных ископаемых:

вливание значительных инвестиций;

построение дополнительных электростанций;

новые рабочие места;

создание безопасных условий работы.

На налаживание добычи может уйти 10 лет, добавил Несходовский. На каком-то этапе Украина, вероятно, сможет не только добывать, но и производить готовую продукцию, уточнил он.

"В настоящее время даже инвестиции в добычу являются выгодными для нас инвестициями", — прозвучало в эфире.

Добавим, на портале National Defense Magazine есть статья, посвященная шахте в горах Mountain Pass в США, из которой добывают редкоземельные материалы. Добычей занимается компания MP Materials, которая с 2020 года получает ежегодные многомиллионные государственные инвестиции. MP Materials уже наладила три этапа технологии получения дефицитных элементов. На сегодня она занимает 15% рынка (неодим, празеодим, лантан и церий) и два года строила завод, который заменил Китай в технологической цепочке.

США и Украина — договоренности о редкоземельных металлах

Отметим, президент США Дональд Трамп, вероятно, согласился помогать Украине в обмен на доступ к месторождениям редкоземельных материалов. Американский политик предложил украинцам отдать полезные ископаемые, а также покупать определенные товары, на которые укажут в США. Таким образом американцы компенсируют расходы на российско-украинскую войну, считает чиновник.

Напоминаем, 9 февраля народный депутат Даниил Гетманцев напомнил, что месторождениями полезных ископаемых, которые интересуют Трампа, владеют украинские предприниматели, а некоторые из них даже сбежали за границу. 10 февраля в медиа сообщили о визите министра финансов США, который будет говорить о добыче и планах американского президента.