Уран, титан, литий в обмен на помощь: министр экономики США посетит Киев, что известно

Через неделю после заявления Дональда Трампа о редкоземельных металлах в Киев отправился министр экономики США Скотт Бессент. Ранее этот чиновник писал, что Украина должна принести США чек на 200 миллиардов.

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Украину вскоре посетит первый топ-чиновник из правительства 47 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ожидается, что в Киев приедет министр экономики, который будет договариваться о контроле над месторождениями полезных ископаемых. О визите американского чиновника написало агентство Bloomberg.

Агентство получило информацию от анонимных источников, осведомленных о визитах американских топ-чиновников. Источник сообщил, что в Киев должен прибыть министр экономики США Скотт Бессент. Причина приезда — чтобы начать переговоры для добычи украинских полезных ископаемых. Месторождения титана, лития, урана нужны американцам, поскольку Дональд Трамп планирует обменять полезные ископаемые на военную помощь в войне с РФ, напомнили на портале.

Других подробностей визита, например, когда именно он состоится и как долго продлится, агентство не написало.

На странице Бессента в соцсети X не упоминается визит в Украину. Последние сообщения посвящены действиям миллиардера Илона Маска, который разгоняет чиновников в государственных структурах США: министр все поддерживает. Последнее упоминание об украинцах — 7 февраля. Министр заявил, что для Украины в США больше нет денег.

"Президент Трамп объявил, что Зеленский встретится с ним в Белом доме на следующей неделе. Скажите Зеленскому принести чек на 200 миллиардов долларов. Украине больше нет денег", — написал Бессент.

США, помощь Украине и полезные ископаемые

Отметим, президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года сообщил, что готов помочь Украине в обмен на редкоземельные металлы. По мнению политика, таким образом украинцы компенсируют расходы американцев на военную помощь. Перед этим, осенью 2024 года, в медиа публиковали заявление президента Владимира Зеленского. Как выяснилось, пункт о полезных ископаемых входил в мирный план, который он представил тогдашнему президенту Джо Байдену, вице-президенту Камале Харрис и тогдашнему кандидату в президенты Трампу.

Тем временем издание Forbes опубликовало карту месторождений полезных ископаемых Украины. Ориентировочный подсчет показал, что стоимость руд — около 15 трлн долл. При этом часть залежей лития, о которых говорил Дональд Трамп, находится на оккупированной территории, говорится в статье.

Напоминаем, 9 февраля народный депутат и глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев напомнил о проблеме с владельцами месторождений полезных ископаемых и о возможной конфискации из-за вопросов безопасности.