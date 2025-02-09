"Каждый понес свои потери": Трамп официально прекратил иск против Маска, — Axios

Президент США длительное время судился с платформой X из-за блокировки его аккаунта, однако теперь заявил об отзыве своего иска. На момент публикации материала ни одна из сторон не прокомментировала эту информацию.

Related video

Президент США Дональд Трамп добровольно прекратил свой иск против соцсети X Илона Маска относительно приостановления платформой его учетной записи после событий у Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает издание Axios.

Журналисты получили ходатайство от главы США в Апелляционный суд, где рассматривалось дело. В тексте обращения сторона истца, которую представляли адвокаты Трампа, заявила, что каждый из участников процесса "понес свои потери".

Заявление от имени главы США было подано в пятницу, в нем также идет речь о других деталях, которые СМИ не раскрывает. Сейчас суд должен принять окончательное решение о закрытии этого дела.

Журналисты указывают, что аккаунт Дональда Трампа был заблокирован в феврале 2021 года после январских событий возле Капитолия США. Тогда представители X заявили, что глава США был заблокирован из-за "рисков дальнейшего подстрекательства к насилию".

Начиная с февраля 2022 года, 47-й президент США начал активно дописывать в свою социальную сеть Truth Social. В ноябре 2022 года Маск приобрел платформу X, а затем постепенно начал менять политику конфиденциальности. Еще до победы 5 ноября 2024 года на выборах главы государства, который значительно сблизился с бизнесменом и владельцем платформы X Илоном Маском, Трампу вернули доступ к его странице.

На момент публикации ни представители X, ни пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт не ответили на запрос журналистов по этому делу.

Ранее сообщалось, что Маска считают "особым государственным служащим" в Белом Доме. В администрации Белого дома заявили, что Маск "не волонтер и не штатный рабочий": у них работает как "особый государственный служащий". Такая должность предусматривает ряд условий, в частности то, что Маск может работать до 130 дней в году.

Впоследствии стало известно, что Маск отрицает планы купить TikTok. По словам миллиардера, он привык создавать компании "с нуля", а не брать готовое.