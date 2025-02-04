В Белом доме назвали Илона Маска "особым государственным служащим": что это значит

В администрации Белого дома заявили, что Маск "не волонтер и не штатный работник": у них работает как "особый государственный служащий". Такая должность предусматривает ряд условий, в частности то, что Маск может работать до 130 дней в году.

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Миллиардер, инженер, предприниматель, изобретатель и ярый соратник новоизбранного президента США Дональда Трампа Илон Маск работает на Белый дом как "особый государственный служащий". Это должность, которая не предусматривает ни волонтерство, ни штатную занятость, а имеет свою специфику. Об этом сообщили в NBC News вечером 3 февраля.

"Специальных государственных служащих просят соблюдать требования по конфликту интересов и этические нормы, которые, как правило, менее обременительны, чем для федеральных служащих", — выяснили корреспонденты издания.

Также специальные государственные служащие могут обходить некоторые обязательства по раскрытию информации, которые требуются от штатных работников в Белом доме.

Журналисты издания пообщались с человеком, который знаком с этой должностью, однако его имя не указывают. Им удалось выяснить, что специальные государственные служащие могут работать до 130 дней в календарном году и что эти дни могут быть разделены. Это означает, что Илон Маск может работать полдня, и это будет засчитано ему только как полдня.

Ранее Дональд Трамп назначил Маска возглавить Департамент эффективности правительства (DOGE) и создал DOGE в Исполнительном офисе президента своим указом. Этот указ стал одним из десятка первых, которые подписал новоизбранный президент США буквально сразу после своей инаугурации.

Напомним, ранее Дональд Трамп попросил Илона Маска вернуть астронавтов, которые застряли на МКС летом 2024-го года. Новоизбранный президент США раскритиковал своего предшественника за то, что тот не отправил космический корабль раньше. Илон Маск ответил на предложение Трампа и поклялся, что вернет астронавтов домой "как можно раньше". Об этом Фокусу стало известно 29 января.

Еще перед этим миллиардер попал в скандал: Сьюзи Уайлз, глава администрации Трампа, раскритиковала Илона Маска и отказалась предоставить ему офис в Белом доме. Такая критика прозвучала в ответ на то, что Маск настаивал на выделении ему собственной комнаты в нескольких метрах от Овального кабинета. Об этом сообщалось 25 января.