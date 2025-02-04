У Білому домі назвали Ілона Маска "особливим державним службовцем": що це означає

В адміністрації Білого дому заявили, що Маск "не волонтер і не штатний робітник": у них працює як "особливий державний службовець". Така посада передбачає низку умов, зокрема те, що Маск може працювати до 130 днів на рік.

Related video

Мільярдер, інженер, підприємець, винахідник та запеклий соратник новообраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск працює на Білий дім як "особливий державний службовець". Це посада, що не передбачає ані волонтерство, ані штатну зайнятість, а має свою специфіку. Про це повідомили у NBC News увечері 3 лютого.

"Спеціальних державних службовців просять дотримуватися вимог щодо конфлікту інтересів та етичних норм, які, як правило, менш обтяжливі, ніж для федеральних службовців", – з’ясували кореспонденти видання.

Також спеціальні державні службовці можуть обходити деякі зобов’язання щодо розкриття інформації, які вимагаються від штатних працівників у Білому домі.

Журналісти видання поспілкувалися з людиною, яка знайома з цією посадою, однак її ім’я не вказують. Їм вдалося з’ясувати, що спеціальні державні службовці можуть працювати до 130 днів у календарному році і що ці дні можуть бути розділені. Це означає, що Ілон Маск може працювати пів дня, і це буде зараховано йому лише як пів дня.

Раніше Дональд Трамп призначив Маска очолити Департамент ефективності уряду (DOGE) і створив DOGE у Виконавчому офісі президента своїм указом. Цей указ став одним із десятки перших, які підписав новообраний президент США буквально одразу після своєї інавгурації.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп попросив Ілона Маска повернути астронавтів, які застрягли на МКС влітку 2024-го року. Новообраний президент США розкритикував свого попередника за те, що той не відправив космічний корабель раніше. Ілон Маск відповів на пропозицію Трампа і поклявся, що поверне астронавтів додому "якомога раніше". Про це Фокусу стало відомо 29 січня.

Ще перед цим мільярдер потрапив у скандал: Сьюзі Вайлз, глава адміністрації Трампа, розкритикувала Ілона Маска та відмовилася надати йому офіс у Білому домі. Така критика пролунала у відповідь на те, що Маск наполягав на виділенні йому власної кімнати за кілька метрів від Овального кабінету. Про це повідомляли 25 січня.