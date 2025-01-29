Трамп попросив Ілона Маска повернути астронавтів, які застрягли на МКС влітку 2024-го

Президент США розкритикував Джо Байдена, що той не відправив космічний корабель раніше, але політ уже був запланований.

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Президент США Дональд Трамп попросив генерального директора SpaceX Ілона Маска "вирушити на допомогу" двом астронавтам, які застрягли в космосі з 2024 року. Трамп звинуватив попереднього президента Джо Байдена, що той "залишив їх там так надовго". Хоча ще в серпні минулого року космічній компанії Маска було доручено повернути двох астронавтів на Землю в лютому після того, як представники NASA порахували, що Starliner компанії Boeing не підходить для цієї місії. Про це пише Daily Mail.

Астронавти Вілмор і Вільямс перебувають на МКС з минулого року

"Я щойно попросив Ілона Маска і SpaceX "піти забрати" двох відважних астронавтів, яких адміністрація Байдена фактично кинула напризволяще. Вони чекали на космічній станції багато місяців. Ілон скоро вирушить у дорогу. Сподіваюся, все пройде добре. Удачі, Ілоне!" — написав Трамп 28 січня на своїй платформі Truth Social.

53-річний мільярдер поклявся у своєму пості повернути Бутча Вілмора, 62 роки, і Суніту Вільямс, 59 років, "якомога швидше".

І повторив звинувачення на адресу попереднього президента США Джо Байдена за те, що той нібито не вжив жодних дій раніше.

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Жахливо, що адміністрація Байдена залишила їх там так надовго", — поскаржився Маск. Він не згадав про те, що його компанії SpaceX у серпні 2024 року було доручено повернути Вілмора і Вільямс на Землю в лютому 2025 року після того, як представники НАСА вирішили, що Starliner компанії Boeing не підходить для цієї місії. Проте NASA не відмовляється від Boeing: адміністратор Білл Нельсон заявив, що він "на 100% впевнений, що Starliner знову полетить".

Астронавти Суніта Вільямс і Бутч Вілмор застрягли на Міжнародній космічній станції з 5 червня. Спочатку передбачалося, що візит пари триватиме лише вісім днів, але з міркувань безпеки НАСА ухвалило рішення відправити космічний корабель Boeing Starliner, на якому вони прибули, назад на Землю без людей всередині.

Раніше цього місяця Вілмор і Вільямс заявили керівництву НАСА: "Зрештою, ми хочемо повернутися додому".

Вільямс також розповіла учням середньої школи в Массачусетсі, яку вона закінчила, що тепер вона "намагається згадати, як це — ходити. Я не ходила. Я не сиділа. Я не лягала".

Астронавтка також розповіла, що багатомісячна затримка з поверненням на Землю стала для неї з колегою великим шоком.

Пара була приречена на довге перебування на Міжнародній космічній станції через низку відмов двигунів і витоків гелію в капсулі Boeing, що затьмарило їхню подорож на космічну станцію.

У підсумку вони опинилися в зоні очікування, поки інженери проводили випробування і обговорювали, що робити зі зворотним рейсом.

Однак NASA заперечує, що астронавти застрягли, зазначаючи, директива Трампа може бути просто способом присоромити свого попередника.

Астронавти Суніта Вільямс і Бутч Вілмор застрягли на Міжнародній космічній станції з 5 червня Фото: NASA

Адміністрація вже вирішила, що повертати Вільямса і Вілмора на Землю на кораблі Boeing надто ризиковано, і влітку оголосила, що замість цього вони повернуться на космічному кораблі SpaceX.

"Це було непросте рішення, але воно абсолютно правильне", — заявив тоді Джим Фрі, заступник адміністратора NASA.

Зазначається, що якби Вільямс і Вілмор полетіли до прибуття нового екіпажу, на борту залишився б тільки один астронавт — Дон Петтіт, якому б довелося керувати всім американським сегментом Міжнародної космічної станції.

Однак місію Crew-10, яка мала вирушити на Міжнародну космічну станцію для порятунку Вільямс і Вілмора, було відкладено щонайменше на місяць, оскільки новий п'ятий космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX ще не було введено в експлуатацію.

Місія тепер не планується до початку до кінця березня або початку квітня, а це означає, що Вільямс і Вілмору доведеться пробути там ще кілька місяців, перш ніж вони зможуть повернутися на Землю.

Нагадаємо, 17 січня, з космодрому компанії SpaceX у штаті Техас було запущено найпотужнішу ракету у світі Starship у рамках сьомого випробувального польоту. Але верхня частина мегаракети зрештою вибухнула над Атлантичним океаном через кілька хвилин після запуску.

Тепер на берегах островів Теркс і Кайкос, де спостерігали неймовірне видовище осколків космічного корабля, що падають, з'являються уламки космічного корабля Ілона Маска.