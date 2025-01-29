Трамп попросил Илона Маска вернуть астронавтов, которые застряли на МКС летом 2024-го

Президент США раскритиковал Джо Байдена, что тот не отправил космический корабль раньше, но полет уже был запланирован.

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Президент США Дональд Трамп попросил генерального директора SpaceX Илона Маска "отправиться на помощь" двум астронавтам, которые застряли в космосе с 2024 года. Трамп обвинил предыдущего президента Джо Байдена, что тот "оставил их там так надолго". Хотя еще в августе прошлого года космической компании Маска было поручено вернуть двух астронавтов на Землю в феврале после того, как представители NASA посчитали, что Starliner компании Boeing не подходит для этой миссии. Об этом пишет Daily Mail.

Астронавты Уилмор и Уильямс находятся на МКС с прошлого года

"Я только что попросил Илона Маска и SpaceX "пойти забрать" двух отважных астронавтов, которых администрация Байдена фактически бросила на произвол судьбы. Они ждали на космической станции много месяцев. Илон скоро отправится в путь. Надеюсь, все пройдет хорошо. Удачи, Илон!" — написал Трамп 28 января на своей платформе Truth Social.

53-летний миллиардер поклялся в своем посте вернуть Бутча Уилмора, 62 года, и Суниту Уильямс, 59 лет, "как можно скорее".

И повторил обвинения в адрес предыдущего президента США Джо Байдена за то, что тот якобы не предпринял никаких действий раньше.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Ужасно, что администрация Байдена оставила их там так надолго", — посетовал Маск. Он не упомянул о том, что его компании SpaceX в августе 2024 года было поручено вернуть Уилмора и Уильямс на Землю в феврале 2025 года после того, как представители НАСА посчитали, что Starliner компании Boeing не подходит для этой миссии. Тем не менее, NASA не отказывается от Boeing: администратор Билл Нельсон заявил, что он "на 100% уверен, что Starliner снова полетит".

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на Международной космической станции с 5 июня. Первоначально предполагалось, что визит пары продлится всего восемь дней, но из соображений безопасности НАСА приняло решение отправить космический корабль Boeing Starliner, на котором они прибыли, обратно на Землю без людей внутри.

Ранее в этом месяце Уилмор и Уильямс заявили руководству НАСА: "В конце концов, мы хотим вернуться домой".

Уильямс также рассказала ученикам средней школы в Массачусетсе, которую она окончила, что теперь она "пытается вспомнить, каково это — ходить. Я не ходила. Я не сидела. Я не ложилась".

Астронавтка также рассказала, что многомесячная задержка с возвращением на Землю стала для нее с коллегой большим шоком.

Пара была обречена на долгое пребывание на Международной космической станции из-за череды отказов двигателей и утечек гелия в капсуле Boeing, что омрачило их путешествие на космическую станцию.

В итоге они оказались в зоне ожидания, пока инженеры проводили испытания и обсуждали, что делать с обратным рейсом.

Однако NASA отрицает, что астронавты застряли, отмечая, директива Трампа может быть просто способом пристыдить своего предшественника.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на Международной космической станции с 5 июня Фото: NASA

Администрация уже решила, что возвращать Уильямса и Уилмора на Землю на корабле Boeing слишком рискованно, и летом объявила, что вместо этого они вернутся на космическом корабле SpaceX.

"Это было непростое решение, но оно абсолютно правильное", — заявил тогда Джим Фри, заместитель администратора NASA.

Отмечается, что если бы Уильямс и Уилмор улетели до прибытия нового экипажа, на борту остался бы только один астронавт — Дон Петтит, которому бы пришлось управлять всем американским сегментом Международной космической станции.

Однако миссия Crew-10, которая должна была отправиться на Международную космическую станцию ​​для спасения Уильямс и Уилмора, была отложена как минимум на месяц, поскольку новый пятый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX еще не был введен в эксплуатацию.

Миссия теперь не планируется к началу до конца марта или начала апреля, а это значит, что Уильямс и Уилмору придется пробыть там еще несколько месяцев, прежде чем они смогут вернуться на Землю.

Напомним, 17 января, с космодрома компании SpaceX в штате Техас была запущена самая мощная ракета в мире Starship в рамках седьмого испытательного полета. Но верхняя часть мегаракеты в итоге взорвалась над Атлантическим океаном через несколько минут после запуска.

Теперь на берегах островов Теркс и Кайкос, где наблюдали невероятное зрелище падающих осколков космического корабля, появляются обломки космического корабля Илона Маска.