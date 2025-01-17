Мегаракета Илона Маска Starship взорвалась во время испытательного полета (видео)

Седьмой по счету испытательный полет самой мощной ракеты в мире, созданной компанией SpaceX Илона Маска прошел не совсем успешно, хотя не все так плохо.

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В пятницу, 17 января, с космодрома компании SpaceX в штате Техас была запущена самая мощная ракета в мире Starship в рамках седьмого испытательного полета. Но верхняя часть мегаракеты, то есть космический корабль Starship или просто Ship, хотя и успешно отделился от нижней части, то есть ракеты носителя Super Heavy, все же взорвался над Атлантическим океаном через несколько минут после запуска, пишет Space.

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Мегаракета Starship является самой большой и самой мощной ракетой в мире. Ее высота в собранном виде составляет 121 метр. После запуска ракеты во время седьмого испытательного полета произошло успешное разделение ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Ship. Он должен был выйти на орбиту, облететь Землю и приводниться в Индийском океане.

Через несколько минут после старта ракета-носитель Super Heavy успешно вернулась обратно на стартовую площадку, и манипуляторы стартовой башни поймали ее и вернули на исходную позицию. Это уже второй раз, когда компании SpaceX удалось это сделать. И это большое достижение, ведь нижняя часть мегаракеты Starship, впрочем, как и ее верхняя часть, является многоразовой, поэтому испытание должно было снова показать, что она успешно возвращается обратно для повторного использования.

Но проблемы возникли у космического корабля Ship высотой 52 метра, который изначально летел нормально и смог запустить шесть своих двигателей. Но примерно через 8 минут после старта двигатели корабля загорелись, и он взорвался с большим грохотом взорвался над Атлантическим океаном недалеко от островов Теркс и Кайкос.

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы, но компания SpaceX заявила, что уже начала расследование инцидента. В компании Илона Маска сообщили, что что-то произошло с двигательной системой космического корабля и это было неожиданное событие.

Взрыв верхней части Starship создал невероятное небесное шоу, свидетелями которого стали многие люди в этом районе, которые поделились фотографиями и видео катастрофы в социальной сети Х.

Илон Маск планирует использовать мегаракету Starship для первых пилотируемых полетов на Марс. В планах миллиардера отправить на Красную планету не только астронавтов, но в будущем и обычных людей, которые могли бы заселить первый город на Марсе. Ранее Маск заявлял, что первый полет на Марс может состояться уже в этом десятилетии. Также версия космического корабля Starship будет использоваться в качестве посадочного модуля для астронавтов NASA, которые должны высадится на Луну в середине 2027 года.

Но компании SpaceX нужно сделать все возможное для того, чтобы в следующий раз космический корабль Starship все же полетел в космос и успешно вернулся обратно. Учитывая, что первая ступень ракеты Starship уже показала свою надежность, то теперь нужно, чтобы это показала и вторая ступень.

Как уже писал Фокус, 16 января, состоялся первый запуск в космос ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin, которая принадлежит владельцу Amazon Джеффу Безосу. Если вторая ступень ракеты успешно достигла орбиты, то первая многоразовая ступень не смогла приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории, на Венере могут сейчас находиться земляне, но это точно не люди. Если ученым удастся обнаружить потенциальную жизнь на Венере, то может оказаться, что на самом деле она прибыла с Земли.