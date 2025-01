Ракета Джеффа Безоса New Glenn впервые полетела в космос: не все прошло удачно (видео)

У ракеты Falcon-9 Илона Маска появился серьезный конкурент 98-метровый конкурент.

Компания Джеффа Безоса Blue Origin впервые отправила в космос огромную ракету-носитель New Glenn высотой 98 метров. Изначально запуск этой ракеты должен был состоятся еще в 2020 году, но с тех пор неоднократно переносился. Запуск многоразовой ракеты-носителя New Glenn состоялся в четверг, 16 января, в 9:03 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Теперь у ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX появился серьезный конкурент, пишет Space.

Ракета-носитель New Glenn отравилась в первый испытательный полет в космос, и главная цель данной миссии была достигнута, но не все прошло удачно. Ракета компании Blue Origin состоит из двух ступеней, и первая ступень является многоразовой, то есть она может возвращаться обратно вскоре после запуска, тогда как вторая ступень выводит полезную нагрузку на орбиту.

Главной целью первого испытательного полета в космос ракеты New Glenn было достижение ее второй ступенью орбиты, что и произошло через 12,5 минут после старта. В то же время первая ступень ракеты New Glenn попыталась совершить посадку на посадочную площадку, размещенную на корабле в Атлантическом океане. Как и планировалась при входе в атмосферу вторая ступень ракеты-носителя запустила свои двигатели, но посадка не состоялась.

В компании Blue Origin заявили, что не очень разочарованы этим, ведь успешная посадка второй многоразовой ступени ракеты New Glenn была второстепенной задачей. В любом случае были собраны ценные данные, которые помогут усовершенствовать процесс посадки во время следующих испытательных полетов.

Изначально первый запуск ракеты-носителя New Glenn долден был состоятся еще 5 лет назад, но разработка мощных двигателей BE-4 для первой ступени не позволила этого сделать. Неоднократно старт ракеты переносился и в последний раз это произошло сначала 10 января, а затем 13 января этого года.

Многоразовая ракета-носитель New Glenn может стать конкурентом также многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Последняя является первой в мире многоразовой ракетой орбитального класса. Компания Blue Origin намерена заключить контракты с NASA, Министерством обороны США и частными компаниями на использование ракеты New Glenn для запуска полезных нагрузок на орбиту. Но до этого нужно провести еще серию испытательных полетов. Ракета New Glenn может выводить 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Во время первого полета в космос вторая ступень ракеты New Glenn вывела на орбиту тестовую версию будущего космического аппарата Blue Ring от компании Blue Origin. Но этот аппарат не был развернут в околоземном пространстве и это была лишь демонстрация технологии.

Будущий космический аппарат Blue Ring будет функционировать как платформа для других аппаратов и сможет перевозить до 3 тонн полезной нагрузки на геостационарную орбиту, окололунную орбиту и даже на межпланетные орбиты.

