Тактика ударов изменилась: РФ увеличила количество баллистики при обстрелах Украины, — Игнат

Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и начала больше использовать баллистические ракеты, в целом модернизируя свою технику.

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Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Враг с начала 24-го года нарастил процент именно баллистики. Крылатых ракет процентно меньше, а баллистических становится больше, потому что баллистические ракеты сбиваются Patriot", — уточнил он.

По словам Юрия Игната, враг модернизирует свою технику. В частности, с начала применения "Шахедов" осенью 2022 года они видоизменились — стали черными и получили ряд модификаций по наведению спутниковой навигации. Также Российская Федерация модернизирует и баллистику.

"Мы видим, что при появлении у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты сбития "Кинжалов", было сбитие "Искандеров". Сейчас это делать сложнее, ведь враг все же модернизирует также баллистические ракеты. Конечно, Украина этой информацией делится с западными партнерами", — добавил представитель Воздушных сил.

Он также рассказал, что в ночь на 6 апреля на Киев и область летело шесть баллистических ракет. Силам ПВО удалось сбить только одну.

Напомним, что российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами и "Шахедами". В результате атаки один человек погиб, еще несколько человек были ранены.

Добавим, что в результате ракетной атаки России по Киеву были серьезно повреждены здания, где размещались редакции телеканалов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". В результате пострадали офисы сразу нескольких телеканалов. Сейчас на месте работают спасатели.