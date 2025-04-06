РФ атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине 132 средствами воздушного нападения противника. Всего сбито 13 ракет и 40 "Шахедов".

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Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В ведомстве рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину 23 ракетами различных типов и 109 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской обл. — рф.);

8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);

6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская область РФ);

109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков — Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ; Чауда — Крым).

Там отметили, что по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян (без негативных последствий). Вследствие российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

Атака на Киев и область

В 05:09 мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе. Он добавил, что работает противовоздушная оборона.

Позже он рассказал о падении обломков на территории нежилых застроек в двух местах Оболонского района. В целом пожары были зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

"В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия атаки", — добавил Владимир Кличко.

По его словам, в Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания. На месте работают спасатели. Ночью враг провел массированную комбинированную атаку БпЛА и ракетами на Киевщину.

Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям города Киева Павел Петров в эфире "Киев 24" рассказал, что в городе есть попадание в бизнес-центр с разрушением с 5 по 3 этажи. Для обследования здания привлечены верховые отделения. Также ликвидированы пожары в нескольких районах города.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.

В частности, в Дарницком районе был пожар в нежилом здании. Также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром на другой локации района. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили.

В Оболонском районе на значительной площади мебельного цеха (1500 кв.м) произошел пожар. Сейчас там работают спасатели. Также частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра.

В Соломенском районе — в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными очагами. В результате атаки загорелся фасад складского здания, пожар быстро ликвидировали.

Также указано, что в результате атаки погиб один человек, еще трое ранены (из них 2 — госпитализированы). Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"В Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливают", — добавил позже Виталий Кличко.

Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал, что в результате работы сил ПВО в области сбиты вражеские цели. Пострадавших среди населения нет, однако последствия атаки зафиксированы в трех районах.

В частности, в Броварском районе подверглись разрушениям 2 здания предприятия по ремонту авто. Повреждены 7 автомобилей и 2 погрузчика, а также окна и фасад автозаправочной станции.

В Бучанском районе повреждена крыша и стена дома. В Фастовском районе получил повреждения легковой автомобиль.

"По состоянию на 9:10 известно о повреждении транспортного средства в Фастовском районе. На Броварщине подверглись разрушениям автозаправочная станция, два здания станции техобслуживания, помещение охраны, семь автомобилей и два автопогрузчика. В Бучанском районе повреждена крыша и стена дома", — добавили в Национальной полиции.

Результаты атаки на Николаевскую область

По информации начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, ночью 5 апреля около 22:00 враг атаковал областной центтр БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков и действия взрывной волны возникло два пожара в частных домовладениях, которые были ликвидированы. Также повреждены 13 частных дома и автомобиль.

"Ранены четыре человека: женщины 49-ти, 67-ми и 72-х лет и 57-летний мужчина. По состоянию на сейчас у всех состояние стабильное, лечение будут проходить амбулаторно", — рассказал он.

Атака на Сумскую область

В Сумской ОВА рассказали, что ночью 6 апреля в результате российской атаки состоялось попадание 8 "Шахедов" по гражданской инфраструктуре города Сумы. Повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий. Травмированных и жертв нет.

"Осуществлен удар БПЛА (8 взрывов). В результате взрывов повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий", — добавил председатель ОГА Игорь Кальченко.

Кроме того, ночью и утром 6 апреля россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Ямпольская громады.

Обстрел Харьковской области

Утром 6 апреля председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что россияне ударили управляемой авиационной бомбой по городу Купянск. Вражеский снаряд попал в многоэтажный дом.

В результате попадания КАБ в дом произошло возгорание балконов со 2-го по 7-й этаж и четырех квартир. Пожар был на площади 100 м. кв.

В результате атаки поврежден данный дом и остекление окон в трех многоквартирных домах. Из-за атаки пострадали два человека — 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Напомним, 4 апреля российская армия также нанесла удар по Кривому Рогу баллистическим вооружением. В результате атаки есть погибшие и десятки раненых, среди них наименьшему пострадавшему всего 3 месяца.

Добавим, что аналитики проекта Deepstate рассказывают, что российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов сразу на трех направлениях — Харьковском, Лиманском и Торецком. В Генштабе заявляют, что самой горячей сегодня ситуация остается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.