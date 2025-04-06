Россия атаковала Украину крылатыми ракетами: где были слышны взрывы

Под утро 6 апреля российская армия атаковала украинские области крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации ВС РФ.

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Фокус собрал информацию относительно утреннего обстрела Украины крылатыми ракетами 6 апреля.

Около 05:40 часов мониторинговые каналы в Telegram сообщили о вхождении крылатых ракет с бортов стратегической авиации РФ ТУ-95МС. Воздушные силы отметили, что ракеты заходят в воздушное пространство Украины через Черниговскую область и движутся в южном направлении.

Около 06:10 мониторинговые каналы сообщили об атаке по Уманскому району Черкасской области.

Перед этим россияне атаковали Уманский район Черкасской области во время комбинированного обстрела "Калибрами" и "Шахедами" ночью 6 апреля. Мониторинговые каналы сообщали о комбинированном обстреле района российским вооружением.

Также в сети показали, как жители столицы проводят свое воскресное утро из-за российской ракетной атаки.

Около 06:20 часов мониторинговые каналы сообщили о доразведке по крылатым ракетам в воздушном пространстве Украины. О новых пусках с бортов стратегической авиации РФ информации не поступало.

Последствия вражеского обстрела Украины крылатыми ракетами пока неизвестны. Воздушная тревога по украинским областям продолжается.

Напомним, ночью 6 апреля россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр" и ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

Также под утро 6 апреля ВС РФ массированно ударили по украинской столице баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов, городской голова сообщил о пожарах в результате обстрела.