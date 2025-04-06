Россия комбинированно атаковала Украину "Калибрами" и "Шахедами": что известно

Ночью 6 апреля россияне комбинированно атаковали украинские регионы крылатыми ракетами типа "Калибр" и дронами типа "Шахед". Ракеты заходили из акватории Черного моря и двигались с юга Украины сначала в направлении восточных и центральных областей, а также на западные регионы. Были слышны взрывы в нескольких областях, в частности в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской областях.

Related video

Фокус собрал информацию о ночной атаке "Калибров" по территории Украины 6 апреля.

Ночью около 01:40 часов мониторинговые каналы предупредили о вероятном пуске крылатых ракет из акватории Черного моря.

Около 01:50 часов была объявлена воздушная тревога на юге Украины из-за активности российского военного флота в акватории Черного моря. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности. Параллельно продолжалась тревога в восточных и центральных регионах из-за угрозы ударных БпЛА.

Около 02:10 часов мониторинговые каналы предупредили о дополнительных пусках ракет типа "Калибр" из Черного моря. Также стало известно о пребывании в небе бортов стратегической авиации РФ.

Параллельно россияне атаковали украинские города ударными дронами типа "Шахед". В Сумах прозвучало по меньшей мере 9 взрывов.

Вскоре были слышны взрывы в Киеве — предварительно, работала противовоздушная оборона.

Около 02:25 часов мониторинговые каналы предупредили об изменении движения крылатых ракет в направлении западных регионов. Воздушные силы сообщили о фиксации целей в направлении Хмельницкой или Житомирской областей.

Крылатые ракеты атаковали Хмельницкую область — мониторинговые каналы сообщили о работе сил противовоздушной обороны в области и угрозе для Староконстантинова.

Вскоре мониторинговые каналы предупредили о вхождении новых групп крылатых ракет типа "Калибр" через Херсонскую область в воздушное пространство Украины.

Около 02:45 были слышны взрывы вблизи столицы — предварительно, из-за работы ПВО по вражеским дронам.

Взрывы прогремели также на Житомирщине. Также громко было в Белой Церкви Киевской области.

В Черкасской области враг комбинированно атаковал Умань крылатыми ракетами и "Шахедами": было слышно работу противовоздушной обороны в черте города.

О последствиях ракетной атаки "Калибрами" по Украине пока не сообщается.

Напомним, ранее Фокус сообщал о количестве пострадавших в Кривом Роге из-за ракетного обстрела и атаки "Шахедов" 4 апреля.

Также сообщалось о смерти 3-летнего ребенка, которая случилась в результате ракетной атаки по Кривому Рогу. Об этом Фокус узнавал 5 апреля.