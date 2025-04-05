Последствия российских атак по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло, детали (фото, видео)

4 апреля российская армия дважды атаковала Кривой Рог: сначала баллистическим вооружением, а поздно вечером нанесла массированный удар дронами по городу. Количество пострадавших из-за обеих атак возросло.

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Фокус собрал информацию, известную на утро, о последствиях вражеских атак по Кривому Рогу 4 апреля.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

Около 02:40 часов 5 апреля в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло: известно о 61 человеке, получившем ранения из-за обстрела. Из них — 12 детей.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил информацию о количестве пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Также он отметил, что часть пострадавших находится под амбулаторным наблюдением врачей, несколько десятков жителей города оказались в медицинских учреждениях, где находятся на лечении.

"В больницах находятся 40 горожан. Остальные под амбулаторным наблюдением", — сообщил чиновник.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале около 02:45 часов сообщил, что аварийно-спасательные работы из-за ракетного удара по Кривому Рогу завершились. На месте продолжают работать коммунальные службы.

Последствия атаки "Шахедов" по Кривому Рогу

4 апреля около 23:15 часов россияне снова атаковали Кривой Рог. Город оказался под массированным ударом вражеских "Шахедов", прозвучала серия взрывов: под ударом был частный сектор. Вскоре в ГСЧС показали первые последствия обстрела.

Вилкул сообщил, что погиб один человек — бабушка, которая сгорела в своем частном доме. Также председатель Совета обороны города отметил, что из-за обстрела "Шахедов" есть по меньшей мере 5 раненых.

Под утро количество пострадавших из-за обстрела Кривого Рога "Шахедами" возросло до 7. Также в районе попаданий зафиксированы разрушения, на месте спасатели ликвидировали пожар.

В ГСЧС показали последствия атаки по городу.

Напомним, российские пропагандисты обвинили Украину в "провокации" после удара по Кривому Рогу. В то же время в Минобороны России подтвердили, что ракета ударила по заведению общественного питания в Кривом Роге, но заявили, что там якобы "находились украинские военные".

В то же время ряд деятелей из разных государств прокомментировали ракетный удар по Кривому Рогу. Фокус собрал реакции мира на атаку в отдельном материале 5 апреля.