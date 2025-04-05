Били "по месту проведения совещания ВСУ": комментарии Минобороны РФ и реакция мира на удар по Кривому Рогу

После атаки баллистическим вооружением по Кривому Рогу, в результате которой есть десятки пострадавших и погибших, среди которых — дети, в российском Министерстве обороны прокомментировали удар, заявив, что якобы было атаковано "место проведения совещания ВСУ" в местном ресторане. Мир также не остался в стороне — в сети распространяются реакции зарубежных политиков и других деятелей.

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Фокус собрал комментарии известных деятелей из-за рубежа относительно российского обстрела Кривого Рога 4 апреля.

Посол США в Украине Бриджит Бринк обнародовала сообщение на своей странице в сети X, где пишет об "ужасе", который случился в городе, и объясняет таким образом, "почему война должна завершиться". В то же время чиновница не пишет о том, что именно российская армия атаковала Кривой Рог.

Скриншот | сообщение Бриджит Бринк

На странице посольства Японии в Украине появилась реакция на российскую атаку:

"Мы потрясены новостью о жестоком нападении россиян на жилой квартал Кривого Рога, которое привело к гибели многих мирных жителей, в том числе детей. Наши мысли с родными погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение на странице посольства

Немецкий обозреватель Юрген Наудитт также прокомментировал удар по Кривому Рогу, упомянув при этом об Илоне Маске.

"Илон Маск несколько дней назад ныл, потому что его ребенок умер, хотя он только сменил пол. Но он живет. Россияне, которых так любит Илон, только что убили ракетами трех детей в Кривом Роге — эти трое детей действительно мертвы. Уже столько украинских детей погибло", — написал он, прикрепив коллаж с фотографиями, на которых изображены убитые Россией украинские дети.

Скриншот | сообщение обозревателя

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в своем канале, что удар по Кривому Рогу 4 апреля — "это не война, а варварство".

"Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора. Чехия стоит с вами", — отметил Липавский.

Скриншот | сообщение Липавского

В Министерстве иностранных дел Литвы также прокомментировали удар атаку города. Министр Кястутис Будрис распространил фото последствий удара и написал, что так выглядит "прекращение огня Путиным".

Скриншот | сообщение литовского министра

Российское Минобороны также прокомментировало удар по Кривому Рогу. По сообщению ведомства, российская армия ударила "по месту проведения совещания с командованием объединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов" города.

скриншот | сообщение Минобороны РФ

Напомним, российская армия ударила по Кривому Рогу баллистическим вооружением 4 апреля. Рядом с местом попадания ракеты была детская площадка.

Вскоре стало известно, что самому маленькому пострадавшему из-за атаки всего 3 месяца.