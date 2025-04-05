Били "по місці проведення наради ЗСУ": коментарі Міноборони РФ та реакція світу на удар по Кривому Рогу

Після атаки балістичним озброєнням по Кривому Рогу, внаслідок якої є десятки постраждалих та загиблі, серед яких — діти, у російському Міністерстві оборони прокоментували удар, заявивши, що нібито було атаковано "місце проведення наради ЗСУ" у місцевому ресторані. Світ також не залишився осторонь — у мережі поширюються реакції закордонних політиків та інших діячів.

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Фокус зібрав коментарі відомих діячів з-за кордону щодо російського обстрілу Кривого Рогу 4 квітня.

Посол США в Україні Бріджит Брінк оприлюднила допис на своїй сторінці у мережі X, де пише про "жах", який трапився у місті, та пояснює у такий спосіб, "чому війна повинна завершитися". Водночас посадовиця не пише про те, що саме російська армія атакувала Кривий Ріг.

Скріншот | допис Бріджит Брінк

На сторінці посольства Японії в Україні з'явилася реакція на російську атаку:

"Ми приголомшені новиною про жорстокий напад росіян на житловий квартал Кривого Рогу, який призвів до загибелі багатьох мирних жителів, у тому числі дітей. Наші думки з рідними загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", — йдеться у дописі.

Скріншот | допис на сторінці посольства

Німецький оглядач Юрген Наудітт також прокоментував удар по Кривому Рогу, згадавши при цьому про Ілона Маска.

"Ілон Маск кілька днів тому скиглив, бо його дитина померла, хоча вона лише змінила стать. Але вона живе. Росіяни, яких так любить Ілон, щойно вбили ракетами трьох дітей у Кривому Розі — ці троє дітей дійсно мертві. Вже стільки українських дітей загинуло", — написав він, прикріпивши колаж із фотографіями, на яких зображені вбиті Росією українські діти.

Скріншот | допис оглядача

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав у своєму каналі, що удар по Кривому Рогу 4 квітня — "це не війна, а варварство".

"Наші думки з сім’ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Чехія стоїть з вами", — зазначив Ліпавський.

Скріншот | допис Ліпавського

У Міністерстві закордонних справ Литви також прокоментували удар атаку міста. Міністр Кястутіс Будріс поширив фото наслідків удару та написав, що так виглядає "припинення вогню Путіним".

Скріншот | допис литовського міністра

Російське Міноборони також прокоментувало удар по Кривому Рогу. За повідомленням відомства, російська армія вдарила "по місці проведення наради з командуванням об'єднань ЗСУ та західними інструкторами в одному з ресторанів" міста.

скріншот | допис Міноборони РФ

Нагадаємо, російська армія вдарила по Кривому Рогу балістичним озброєнням 4 квітня. Поруч із місцем влучання ракети був дитячий майданчик.

Невдовзі стало відомо, що найменшому постраждалому через атаку лише 3 місяці.