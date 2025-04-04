Наймолодшому пораненому у Кривому Розі лише 3 місяці, — ОВА

Понад 30 людей перебувають у медзакладах через поранення після російської атаки по Кривому Рогу. Росіяни атакували житловий масив — вибух стався біля дитячого майданчика.

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Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пост Сергія Лисака Фото: Скриншот

"Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома", — написав Лисак.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що росіяни свідомо намагалися вбити якомога більше людей, адже вдарили по Кривому Розі касетною балістичною ракетою, попередньо – "Іскандером".

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

В прокуратурі повідомили, що у Кривому Розі росіяни вбили 14 людей, серед них шестеро дітей.

"Зараз на місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ", — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що відомо про наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. На воєний злочин Росії вже відреагував президент України Володимир Зеленський.