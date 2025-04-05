Наслідки російських атак по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, деталі (фото, відео)

4 квітня російська армія двічі атакувала Кривий Ріг: спершу балістичним озброєнням, а пізно ввечері завдала масованого удару дронами по місту. Кількість постраждалих через обидві атаки зросла.

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Фокус зібрав інформацію, відому на ранок, про наслідки ворожих атак по Кривому Рогу 4 квітня.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Близько 02:40 години 5 квітня у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла: відомо про 61 людину, що зазнала поранень через обстріл. З них — 12 дітей.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію щодо кількості постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу. Також він зазначив, що частина постраждалих перебуває під амбулаторним наглядом лікарів, кілька десятків мешканців міста опинилися у медичних закладах, де перебувають на лікуванні.

"У лікарнях перебувають 40 містян. Решта під амбулаторним наглядом", — повідомив чиновник.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі близько 02:45 години повідомив, що аварійно-рятувальні роботи через ракетний удар по Кривому Рогу завершилися. На місці продовжують працювати комунальні служби.

Наслідки атаки "Шахедів" по Кривому Рогу

4 квітня близько 23:15 години росіяни знову атакували Кривий Ріг. Місто опинилося під масованим ударом ворожих "Шахедів", пролунала серія вибухів: під ударом був приватний сектор. Невдовзі у ДСНС показали перші наслідки обстрілу.

Вілкул повідомив, що загинула одна людина — бабуся, яка згоріла у своєму приватному будинку. Також голова Ради оборони міста зазначив, що через обстріл "Шахедів" є щонайменше 5 поранених.

Під ранок кількість постраждалих через обстріл Кривого Рогу "Шахедами" зросла до 7. Також у районі влучань зафіксовані руйнування, на місці рятувальники ліквідували пожежу.

У ДСНС показали наслідки атаки по місту.

Нагадаємо, російські пропагандисти звинуватили Україну у "провокації" після удару по Кривому Рогу. Водночас у Міноборони Росії підтвердили, що ракета вдарила по закладу громадського харчування у Кривому Розі, але заявили, що там нібито "перебували українські військові".

Водночас низка діячів з різних держав прокоментувала ракетний удар по Кривому Рогу. Фокус зібрав реакції світу на атаку в окремому матеріалі 5 квітня.