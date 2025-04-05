"Це все фейк": поки влада РФ підтверджує удар по Кривому Рогу, росЗМІ звинувачують Київ у "провокації"

Міністерство оборони Росії підтвердило удар по Кривому Рогу 4 квітня, зазначивши, що ракета влучила по закладу громадського харчування, де нібито перебували у той час військові ЗСУ. Водночас російські ЗМІ звинувачують Україну у "провокації" з метою "зірвати мирні переговори" та запевняють, що ані ресторан, ані дитячий майданчик нібито не постраждали.

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Про це повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що російська армія начебто "не воює" з мирним населенням.

"Те, що сталося в Кривому Розі, — це явно навмисна провокація з метою звинуватити Росію у воєнних злочинах і зірвати мирні переговори", — йдеться у повідомленні.

Скріншот | допис Соловйова

За його словами, ані атакований у Кривому Розі заклад громадського харчування, ані дитячий майданчик поруч нібито "не постраждали", оскільки "не були метою" удару.

"Насправді сам ресторан не тільки не зруйнований, а навіть не зачеплений — це видно на низці фотографій. Це показує, що метою удару був зовсім не "Магеллан", дитячий майданчик поруч із яким також не постраждав", — зазначив пропагандист.

Соловйов зазначив, що росіяни використовують для ударів по будівлях "ракети з фугасною, а не касетною" бойовою частиною. Через це, за його переконанням, на місці "мала б утворитися велика вирва".

"Вибух фугасної бойової частини "Іскандера" вагою понад пів тонни мав залишити на землі велику вирву. У той же час вибух касетної боєголовки засіяв би площу у два футбольні поля щільною хмарою осколків. Насправді немає ні того, ні іншого", — пише пропагандист.

Він звинуватив Володимира Зеленського у бажанні "зірвати переговори" щодо припинення вогню на полі бою, а також у тому, що Київ нібито "порушує мораторій" на удари по енергетичних об'єктах.

Водночас у Міноборони Росії підтвердили, що удар було завдано по закладу громадського харчування у Кривому Розі. У відомстві стверджують, що там нібито відбувалася нарада з командирами об'єднань ЗСУ та західними інструкторами.

Скріншот | повідомлення росЗМІ

Українська сторона, зокрема президент Володимир Зеленський, зазначає, що росіяни свідомо вдарили балістичним озброєнням по території поруч із житловими будинками.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Кривому Рогу загинуло щонайменше 18 людей, серед них 9 — діти.

Раніше Фокус дізнавався, як у світі відреагували на ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня.