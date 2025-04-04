"Всі обіцянки закінчуються ракетами": Зеленський висловився про удари по Харкову і Кривому Рогу

Російські окупанти 4 квітня атакували Харків та Кривий Ріг "шахедами" та ракетою. На цей час відомо про 19 загиблих у двох містах.

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Про це у своєму вечірньому зверненні 4 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в Кривому Розі ще тривають рятувальні роботи. Станом на 20:00 відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей.

"Багато постраждалих. Пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками: у дитячий майданчик, звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота – усі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає", — висловився президент.

Також він проінформував, що у Харкові весь день тривали рятувальні роботи після атаки ЗС РФ на місто з використанням щонайменше 6 "шахедів".

"На жаль, 5 людей загинули, 34 людини постраждали. Загалом за одну тільки минулу ніч було 78 ударних дронів, із них 56 – "шахеди". Сьогодні ж у Херсоні новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики – по Херсонській ТЕЦ", — зауважив український президент.

Він вважає, що росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні.

"Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це порожнє слово", — сказав президент і закликав світову спільноту посилити тиск на Росію.

Нагадаємо, що у Кривому Розі пролунав вибух, російська армія вдарила балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону. Снаряд влучив у житлову забудову.

Понад 30 людей перебувають у медзакладах через поранення після російської атаки по Кривому Рогу. Наймолодшому пораненому криворіжцю — 3 місяці.