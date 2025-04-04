"Все обещания заканчиваются ракетами": Зеленский высказался об ударах по Харькову и Кривому Рогу

Российские оккупанты 4 апреля атаковали Харьков и Кривой Рог "шахедами" и ракетой. В настоящее время известно о 19 погибших в двух городах.

Related video

Об этом в своем вечернем обращении 4 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Кривом Роге еще продолжаются спасательные работы. По состоянию на 20:00 известно о 14 погибших, среди них 6 детей.

"Много пострадавших. Повреждены дома. Ракета ударила фактически по территории рядом с жилыми домами: в детскую площадку, обычные улицы. Это просто нелюди, сволочи — все, кто может такое делать. Слова нормального об этих российских подонках нет", — высказался президент.

Также он проинформировал, что в Харькове весь день продолжались спасательные работы после атаки ВС РФ на город с использованием по меньшей мере 6 "шахедов".

"К сожалению, 5 человек погибли, 34 человека пострадали. Всего за одну только минувшую ночь было 78 ударных дронов, из них 56 — "шахеды". Сегодня же в Херсоне новый целенаправленный удар российского FPV-дрона по объекту энергетики — по Херсонской ТЭЦ", — отметил украинский президент.

Он считает, что россияне знают, что это именно объект энергетики и что такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне.

"Все российские обещания заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них — это пустое слово", — сказал президент и призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

Напомним, что в Кривом Роге прогремел взрыв, российская армия ударила баллистической ракетой по центру жилого микрорайона. Снаряд попал в жилую застройку.

Более 30 человек находятся в медучреждениях из-за ранений после российской атаки по Кривому Рогу. Самому молодому раненому кри ворожанину — 3 месяца.