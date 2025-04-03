"Есть попадание в многоквартирный жилой дом": ВС РФ атаковали Харьков, среди раненых дети

Российские оккупанты вечером, 3 апреля, атаковали Харьков ударными беспилотниками. Есть попадания в дома.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Есть предварительная информация о двух ударах по городу "Шахедами", в частности по Новобаварскому району. На месте одного из попаданий вражеского БПЛА пожар. Атака с воздуха на Харьков продолжается, будьте осторожны", — проинформировал городской голова.

Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что есть попадание по двухэтажному дому — на месте большой пожар. Предварительно — есть пострадавшие.

"Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации есть пострадавшие, в том числе дети", — написал он.

В местных телеграмм-каналах сообщают о пролетах вражеских БПЛА в разных районах города и на подлете к Харькову.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал, что в результате попадания вражеских БПЛА вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка. Профильные службы выехали на место попадания.

В результате вражеской атаки в Харькове пострадали 11 человек, среди них один ребенок.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что 2 апреля в результате атаки ударными беспилотниками на город Харьков пострадало 8 человек, среди которых 3 детей. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 2 апреля ВС РФ нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего в городе прогремело не менее 15 взрывов. В то же время в местных телеграмм-каналах обнародовали видео прилетов вражеских дронов.