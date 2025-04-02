Атака ВС РФ на Харьков: пострадали 8 человек, из них 3 детей (фото, видео)

В результате атаки ударными беспилотниками на город Харьков пострадало 8 человек, среди которых 3 детей. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Related video

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным данным в результате обстрела 8 человек пострадали, из них 3 детей. Все получили острую реакцию на стресс. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные жилые дома", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что зафиксировано попадание по двум гражданским предприятиям в одном из районов города. В производственных зданиях возникли 3 пожара площадями 1000, 800 и 70 м кв.

По информации ГСЧС, сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. К ней от ГСЧС привлечены 89 спасателей и 29 единиц техники ГСЧС.

В Национальной полиции Украины уточнили, что в результате атаки загорелись два промышленных здания. Также повреждены частные жилые дома.

"В городе прогремело более десяти взрывов. Пострадали местные жители, среди них — 9-месячный и 7-летний мальчики и 16-летняя девушка", — добавили там.

Атака на Харьков в ночь на 2 апреля: что известно

Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупационные войска нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего в городе прогремело не менее 15 взрывов. Ночью сообщалось о трех пострадавших, среди которых — ребенок. Кроме того, было попадание в частный дом.

Напомним, что в ночь на 31 марта российская армия осуществила масштабную атаку по территории Украины, запустив 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. В результате атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.

Отметим, что следующей ночью Россия не запускала ударные дроны по Украине. Такого не происходило практически каждую ночь последние семь месяцев — последний раз такое было 14 марта, а перед этим — 14 октября 2024 года. Впрочем, в ночь на 1 апреля ВС РФ сбрасывали авиабомбы на Сумщину, Запорожье, Донецкую область.