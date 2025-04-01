"Ничего не значит": Россия впервые за много времени не запускала "Шахеды" по Украине
В ночь на 1 апреля Россия не запускала ударные дроны по Украине после того, как это происходило практически каждую ночь последние семь месяцев.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в 7:21 отреагировал на ночное "затишье".
"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", — написал Коваленко.
Последний раз такое было 14 марта, а перед этим — 14 октября 2024 года. Впрочем, в ночь на 1 апреля ВС РФ сбрасывали авиабомбы на Сумщину, Запорожье, Донецкую область.
В частности, в полночь 1 апреля мониторинговые каналы сообщили, что ударные дроны в воздушном пространстве Украины не фиксируются, пусков также не было.
"Ударных БпЛА типа "Shahed" в воздушном пространстве Украины не зафиксировано. Возможны пуски в течение ночи", — написал автор телеграл-канала "Рында мониторит".
Перед этим он отметил, что это ощущение довольно необычное после более полугода ежедневной атаки россиян.
"Сегодня впервые за очень долгое время ночь проходит без единого шахеда в нашем воздушном пространстве. Мы так привыкли к этой шахедной обыденности, что теперь даже трудно заснуть — слишком непривычно осознавать, что в небе нет ничего враждебного. Тишина кажется подозрительной, покой — неестественным. Но пусть таких ночей становится больше. Спокойной ночи", — написал автор канала.
Напомним, 28 марта французское издание Le Monde написало о том, что россияне достигли преимущества в использовании дронов на оптоволокне.
Также Фокус писал о том, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", что в районе Случовска Брянской области РФ, 27 марта 2025 года. Известно, что из этого пункта неоднократно запускались российские БПЛА.