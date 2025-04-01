"Нічого не значить": Росія вперше за багато часу не запускала "Шахеди" по Україні

У ніч на 1 квітня Росія не запускала ударні дрони по Україні після того, як це відбувалося практично щоночі останні сім місяців.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко о 7:21 відреагував на нічне "затишшя".

"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить", — написав Коваленко.

Востаннє таке було 14 березня, а перед цим — 14 жовтня 2024 року. Втім, у ніч на 1 квітня ЗС РФ скидали авіабомби на Сумщину, Запоріжжя, Донеччину.

Зокрема, опівночі 1 квітня моніторингові канали повідомили, що ударні дрони в повітряному просторі України не фіксуються, пусків також не було.

"Ударних БпЛА типу "Shahed" у повітряному просторі України не зафіксовано. Можливі пуски впродовж ночі", — написав автор телеграл-каналу "Ринда моніторить".

Перед цим він зазначив, що це відчуття досить незвичне після понад пів року щонічної атаки росіян.

"Сьогодні вперше за дуже довгий час ніч проходить без жодного шахеда в нашому повітряному просторі. Ми так звикли до цієї шахедної буденності, що тепер навіть важко заснути — надто незвично усвідомлювати, що в небі немає нічого ворожого. Тиша здається підозрілою, спокій — неприродним. Але нехай таких ночей стає більше. Тихої ночі", — написав автор каналу.

Нагадаємо, 28 березня французьке видання Le Monde написало про те, що росіяни досягли переваги у використанні дронів на оптоволокні.

Також Фокус писав про те, що Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ, 27 березня 2025. Відомо, що з цього пункту неодноразово запускалися російські БПЛА.