Атака ЗС РФ на Харків: постраждали 8 людей, з них 3 дітей (фото, відео)

В результаті атаки ударними безпілотниками на місто Харків постраждало 8 осіб, серед яких 3 дітей. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

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Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними внаслідок обстрілу 8 людей постраждали, з них 3 дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що зафіксовано влучання по двох цивільним підприємствам в одному з районів міста. У виробничих будівлях виникли 3 пожежі площами 1000, 800 та 70 м кв.

За інформацією ДСНС, наразі триває ліквідація наслідків атаки. До неї від ДСНС залучені 89 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС.

В Національній поліції України уточнили, що в результаті атаки загорілися дві промислові будівлі. Також пошкоджено приватні житлові будинки.

"У місті пролунало понад десять вибухів. Постраждали місцеві мешканці, серед них — 9-місячний та 7-річний хлопчики та 16-річна дівчина", — додали там.

Атака на Харків у ніч на 2 квітня: що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 2 квітня російські окупаційні війська завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого у місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Вночі повідомлялось про трьох постраждалих, серед яких — дитина. Крім того, було влучання в приватний будинок.

Нагадаємо, що в ніч на 31 березня російська армія здійснила масштабну атаку по території України, запустивши 131 ударний дрон і дві балістичні ракети. Внаслідок атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.

Зазначимо, що наступної ночі Росія не запускала ударні дрони по Україні. Такого не відбувалось практично щоночі останні сім місяців — востаннє таке було 14 березня, а перед цим — 14 жовтня 2024 року. Втім, у ніч на 1 квітня ЗС РФ скидали авіабомби на Сумщину, Запоріжжя, Донеччину.