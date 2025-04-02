Кілька разів били в одне й те саме місце: ЗС РФ атакували Харків "шахедами", деталі (відео)

У ніч на 2 квітня російські окупаційні війська завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого у місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Харків під масованою атакою ворожих дронів. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів", — написав Синєгубов.

Водночас у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео прильотів ворожих дронів.

"Момент декількох прильотів шахедів в одне і те ж місце", — йшлося у підписі до відео.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також підтвердив російську атаку на місто.

"Ворог завдав вже кілька ударів по місту БПЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста", — зазначив Терехов.

Після першої ночі Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ударів БпЛА сталося влучання в приватний будинок.

"Також внаслідок обстрілу наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв", — підкреслив Синєгубов.

Водночас Ігор Терехов наголосив, що відомо про трьох постраждалих, серед яких — дитина.

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня Росія вперше за багато часу не запускала "шахеди" по Україні.

У ніч на 31 березня російська армія здійснила масштабну атаку по території України, запустивши 131 ударний дрон і дві балістичні ракети.