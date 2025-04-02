Несколько раз били в одно и то же место: ВС РФ атаковали Харьков "шахедами", детали (видео)

В ночь на 2 апреля российские оккупационные войска нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего в городе прогремело не менее 15 взрывов.

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Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Харьков под массированной атакой вражеских дронов. В городе прогремело не менее 15 взрывов", — написал Синегубов.

В то же время в местных телеграмм-каналах обнародовали видео прилетов вражеских дронов.

"Момент нескольких прилетов шахедов в одно и то же место", — говорилось в подписи к видео.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также подтвердил российскую атаку на город.

"Враг нанес уже несколько ударов по городу БПЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города", — отметил Терехов.

После часа ночи Олег Синегубов уточнил, что в результате ударов БпЛА произошло попадание в частный дом.

"Также в результате обстрела сейчас горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 м.кв. и здание на площади 500 м.кв", — подчеркнул Синегубов.

В то же время Игорь Терехов отметил, что известно о трех пострадавших, среди которых — ребенок.

Напомним, в ночь на 1 апреля Россия впервые за много времени не запускала "шахеды" по Украине.

В ночь на 31 марта российская армия осуществила масштабную атаку по территории Украины, запустив 131 ударный дрон и две баллистические ракеты.