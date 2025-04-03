"Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок": ЗС РФ атакували Харків, серед поранених діти

Російські окупанти ввечері, 3 квітня, атакували Харків ударними безпілотниками. Є влучання в будинки.

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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про два удара по місту "Шахедами", зокрема по Новобаварському району. На місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні", — проінформував міський голова.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що є влучання по двоповерховому будинку — на місці велика пожежа. Попередньо — є постраждалі.

"Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", — написав він.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють про прольоти ворожих БПЛА в різних районах міста та на підльоті до Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував, що внаслідок влучання ворожих БПЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Профільні служби виїхали на місце влучання.

Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 11 людей, серед них одна дитина.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 2 квітня в результаті атаки ударними безпілотниками на місто Харків постраждало 8 осіб, серед яких 3 дітей. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

У ніч на 2 квітня ЗС РФ завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого у місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Водночас у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео прильотів ворожих дронів.