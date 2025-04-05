"Это все фейк": пока власти РФ подтверждают удар по Кривому Рогу, росСМИ обвиняют Киев в "провокации"

Министерство обороны России подтвердило удар по Кривому Рогу 4 апреля, отметив, что ракета попала по заведению общественного питания, где якобы находились в то время военные ВСУ. В то же время российские СМИ обвиняют Украину в "провокации" с целью "сорвать мирные переговоры" и уверяют, что ни ресторан, ни детская площадка якобы не пострадали.

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Об этом сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Он заявил, что российская армия якобы "не воюет" с мирным населением.

"То, что произошло в Кривом Роге, — это явно преднамеренная провокация с целью обвинить Россию в военных преступлениях и сорвать мирные переговоры", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение Соловьева

По его словам, ни атакованное в Кривом Роге заведение общественного питания, ни детская площадка рядом якобы "не пострадали", поскольку "не были целью" удара.

"На самом деле сам ресторан не только не разрушен, а даже не задет — это видно на ряде фотографий. Это показывает, что целью удара был вовсе не "Магеллан", детская площадка рядом с которым также не пострадала", — отметил пропагандист.

Соловьев отметил, что россияне используют для ударов по зданиям "ракеты с фугасной, а не кассетной" боевой частью. Из-за этого, по его убеждению, на месте "должна была бы образоваться большая воронка".

"Взрыв фугасной боевой части "Искандера" весом более полутонны должен был оставить на земле большую воронку. В то же время взрыв кассетной боеголовки засеял бы площадь в два футбольных поля плотным облаком осколков. На самом деле нет ни того, ни другого", — пишет пропагандист.

Он обвинил Владимира Зеленского в желании "сорвать переговоры" о прекращении огня на поле боя, а также в том, что Киев якобы "нарушает мораторий" на удары по энергетическим объектам.

В то же время в Минобороны России подтвердили, что удар был нанесен по заведению общественного питания в Кривом Роге. В ведомстве утверждают, что там якобы проходило совещание с командирами объединений ВСУ и западными инструкторами.

Скриншот | сообщение росСМИ

Украинская сторона, в частности президент Владимир Зеленский, отмечает, что россияне сознательно ударили баллистическим вооружением по территории рядом с жилыми домами.

Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу погибли по меньшей мере 18 человек, среди них 9 — дети.

Ранее Фокус узнавал, как в мире отреагировали на ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля.