Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших и погибших возросло, что известно на сейчас (фото)

Из-за ракетного удара по Кривому Рогу, который нанесли россияне 4 апреля баллистическим вооружением, в городе уже по меньшей мере 18 погибших, среди которых 9 — дети.

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Последствия ракетного обстрела по Кривому Рогу уточнил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Вечером 4 апреля около 23:00 часов чиновник сообщил, что количество раненых в результате российской атаки на Кривой Рог возросло: 39 человек попали в больницу, среди них — дети.

"Есть тяжелые и очень тяжелые. За их жизнь борются врачи", — отметил он.

Также Вилкул добавил, что в результате атаки в городе повреждены 29 многоквартирных домов — пяти-, девяти- и четырнадцатиэтажки.

В то же время работы по ликвидации последствий атаки по Кривому Рогу продолжаются, поэтому чиновник уточнил, что количество пострадавших может возрасти.

Около 00:10 часов Вилкул обновил информацию о последствиях атаки по Кривому Рогу 4 апреля. По его словам, количество жертв и погибших возросло: погибших уже 18, среди них — 9 детей. Количество пострадавших увеличилось до 56.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил информацию о погибших и раненых в результате атаки по Кривому Рогу. Также в ведомстве обнародовали фото ликвидации последствий.

ОВА | последствия атаки по Кривому Рогу ОВА | последствия атаки по Кривому Рогу

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 01:10 часов 5 апреля среди 56 пострадавших есть 10 детей. Также в ведомстве показали кадры последствий ракетного обстрела Кривого Рога.

ГСЧС | последствия атаки по Кривому Рогу ГСЧС | последствия атаки по Кривому Рогу

Также в ГСЧС добавили, что ликвидация последствий атаки по Кривому Рогу продолжается.

"Продолжаются аварийно-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим", — отметили в ведомстве.

Поздно вечером 4 апреля россияне повторно атаковали Кривой Рог: на этот раз ударными дронами, в результате чего зафиксированы пожары в частном секторе. По состоянию на 01:00 часов 5 апреля известно уже по меньшей мере об одном погибшем человеке и пяти раненых в результате атаки "Шахедов".

Ранее Фокус узнавал, какая реакция мира на ракетный удар по Кривому Рогу и что говорят в Минобороны России.

Также вечером 4 апреля ракетный удар по Кривому Рогу прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что все обещания россиян "заканчиваются ракетами".

Ранее стало известно, что самому молодому пострадавшему из-за атаки России по Кривому Рогу — всего 3 месяца.