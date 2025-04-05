Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих та загиблих зросла, що відомо на зараз (фото)

Через ракетний удар по Кривому Рогу, який завдали росіяни 4 квітня балістичним озброєнням, у місті вже щонайменше 18 загиблих, серед яких 9 — діти.

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Наслідки ракетного обстрілу по Кривому Рогу уточнив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Увечері 4 квітня близько 23:00 години чиновник повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки на Кривий Ріг зросла: 39 людей потрапило до лікарні, серед них — діти.

"Є важкі і дуже важкі. За їхнє життя борються лікарі", — зазначив він.

Також Вілкул додав, що внаслідок атаки у місті пошкоджено 29 багатоквартирних будинків — п'яти-, дев'яти- та чотирнадцятиповерхівки.

Водночас роботи щодо ліквідації наслідків атаки по Кривому Рогу тривають, тому чиновник уточнив, що кількість постраждалих може зрости.

Близько 00:10 години Вілкул оновив інформацію щодо наслідків атаки по Кривому Рогу 4 квітня. За його словами, кількість жертв та загиблих зросла: загиблих вже 18, серед них — 9 дітей. Кількість постраждалих збільшилася до 56.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію щодо загиблих та поранених внаслідок атаки по Кривому Рогу. Також у відомстві оприлюднили фото ліквідації наслідків.

ОВА | наслідки атаки по Кривому Рогу ОВА | наслідки атаки по Кривому Рогу

У ДСНС повідомили, що станом на 01:10 годину 5 квітня серед 56 постраждалих є 10 дітей. Також у відомстві показали кадри наслідків ракетного обстрілу Кривого Рогу.

ДСНС | наслідки атаки по Кривому Рогу ДСНС | наслідки атаки по Кривому Рогу

Також у ДСНС додали, що ліквідація наслідків атаки по Кривому Рогу триває.

"Тривають аварійно-рятувальні роботи та надання допомоги постраждалим", — зазначили у відомстві.

Пізно увечері 4 квітня росіяни повторно атакували Кривий Ріг: цього разу ударними дронами, внаслідок чого зафіксовані пожежі у приватному секторі. Станом на 01:00 годину 5 квітня відомо вже щонайменше про одну загиблу людину та п'ятьох поранених внаслідок атаки "Шахедів".

Раніше Фокус дізнавався, яка реакція світу на ракетний удар по Кривому Рогу і що кажуть у Міноборони Росії.

Також увечері 4 квітня ракетний удар по Кривому Рогу прокоментував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що всі обіцянки росіян "закінчуються ракетами".

Раніше стало відомо, що наймолодшому постраждалому через атаку Росії по Кривому Рогу — всього 3 місяці.