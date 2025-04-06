Росія комбіновано атакувала Україну "Калібрами" та "Шахедами": що відомо
Уночі 6 квітня росіяни комбіновано атакували українські регіони крилатими ракетами типу "Калібр" та дронами типу "Шахед". Ракети заходили з акваторії Чорного моря та рухалися з півдня України спершу у напрямку східних та центральних областей, а також на західні регіони. Було чутно вибухи у кількох областях, зокрема на Київщині, Черкащині, Житомирщині, Хмельниччині, Сумщині.
Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки "Калібрів" по території України 6 квітня.
Уночі близько 01:40 години моніторингові канали попередили про ймовірний пуск крилатих ракет з акваторії Чорного моря.
Близько 01:50 години було оголошено повітряну тривогу на півдні України через активність російського військового флоту в акваторії Чорного моря. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку. Паралельно тривала тривога у східних та центральних регіонах через загрозу ударних БпЛА.
Близько 02:10 години моніторингові канали попередили про додаткові пуски ракет типу "Калібр" з Чорного моря. Також стало відомо про перебування у небі бортів стратегічної авіації РФ.
Паралельно росіяни атакували українські міста ударними дронами типу "Шахед". У Сумах пролунало щонайменше 9 вибухів.
Невдовзі було чутно вибухи у Києві — попередньо, працювала протиповітряна оборона.
Близько 02:25 години моніторингові канали попередили про зміну руху крилатих ракет у напрямку західних регіонів. Повітряні сили повідомили про фіксацію цілей у напрямку Хмельниччини або Житомирщини.
Крилаті ракети атакували Хмельницьку область — моніторингові канали повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в області та загрозу для Старокостянтинова.
Невдовзі моніторингові канали попередили про входження нових груп крилатих ракет типу "Калібр" через Херсонщину у повітряний простір України.
Близько 02:45 було чутно вибухи поблизу столиці — попередньо, через роботу ППО по ворожих дронах.
Вибухи пролунали також на Житомирщині. Також гучно було у Білій Церкві на Київщині.
У Черкаській області ворог комбіновано атакував Умань крилатими ракетами та "Шахедами": було чутно роботу протиповітряної оборони в межах міста.
Про наслідки ракетної атаки "Калібрами" по Україні поки що не повідомляється.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про кількість постраждалих у Кривому Розі через ракетний обстріл та атаку "Шахедів" 4 квітня.
Також повідомлялося про смерть 3-річної дитини, яка трапилася внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Про це Фокус дізнавався 5 квітня.