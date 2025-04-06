Росія комбіновано атакувала Україну "Калібрами" та "Шахедами": що відомо

Уночі 6 квітня росіяни комбіновано атакували українські регіони крилатими ракетами типу "Калібр" та дронами типу "Шахед". Ракети заходили з акваторії Чорного моря та рухалися з півдня України спершу у напрямку східних та центральних областей, а також на західні регіони. Було чутно вибухи у кількох областях, зокрема на Київщині, Черкащині, Житомирщині, Хмельниччині, Сумщині.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки "Калібрів" по території України 6 квітня.

Уночі близько 01:40 години моніторингові канали попередили про ймовірний пуск крилатих ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 01:50 години було оголошено повітряну тривогу на півдні України через активність російського військового флоту в акваторії Чорного моря. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку. Паралельно тривала тривога у східних та центральних регіонах через загрозу ударних БпЛА.

Близько 02:10 години моніторингові канали попередили про додаткові пуски ракет типу "Калібр" з Чорного моря. Також стало відомо про перебування у небі бортів стратегічної авіації РФ.

Паралельно росіяни атакували українські міста ударними дронами типу "Шахед". У Сумах пролунало щонайменше 9 вибухів.

Невдовзі було чутно вибухи у Києві — попередньо, працювала протиповітряна оборона.

Близько 02:25 години моніторингові канали попередили про зміну руху крилатих ракет у напрямку західних регіонів. Повітряні сили повідомили про фіксацію цілей у напрямку Хмельниччини або Житомирщини.

Крилаті ракети атакували Хмельницьку область — моніторингові канали повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в області та загрозу для Старокостянтинова.

Невдовзі моніторингові канали попередили про входження нових груп крилатих ракет типу "Калібр" через Херсонщину у повітряний простір України.

Близько 02:45 було чутно вибухи поблизу столиці — попередньо, через роботу ППО по ворожих дронах.

Вибухи пролунали також на Житомирщині. Також гучно було у Білій Церкві на Київщині.

У Черкаській області ворог комбіновано атакував Умань крилатими ракетами та "Шахедами": було чутно роботу протиповітряної оборони в межах міста.

Про наслідки ракетної атаки "Калібрами" по Україні поки що не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про кількість постраждалих у Кривому Розі через ракетний обстріл та атаку "Шахедів" 4 квітня.

Також повідомлялося про смерть 3-річної дитини, яка трапилася внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Про це Фокус дізнавався 5 квітня.