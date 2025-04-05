У Кривому Розі помер хлопчик, поранений під час ракетного удару: йому було 3,9 роки

У лікарні Кривого Рогу після завданого Росією ракетного удару помер хлопчик на імʼя Тимофій. Йому було лише 3,9 роки.

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Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

У п'ятницю, 4 квітня, в мережі поширили важкі кадри, як намагалися реанімувати дитину.

Його мама Валерія розповіла, що хлопчик не вижив.

У момент вибуху він з бабусею якраз поверталися додому з майданчика. Мама ж у той час була вдома та одразу побігла на вулицю, де вже було справжнє пекло.

"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок і різноманітних жуків", – розповіла його мама Валерія.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ракетної та шахедної атак по житлових кварталах міста загинуло 19 людей, 9 з яких – діти.

Внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей — від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей перебувають у лікарнях, з них у місцевих лікарнях у тяжкому стані знаходяться 17 людей, у тому числі 2 дітей. Двоє дітей 5-ти та 8 років були доставлені до лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі у вкрай важкому стані.

Як повідомив Вілкул, 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок терористичних атак Росії на місто.

Нагадаємо, аварійно-рятувальні роботи через ракетний удар по Кривому Рогу завершилися близько 02:45.

У Міноборони РФ заявили, що ракетний удар було завдано по закладу громадського харчування у Кривому Розі, де нібито відбувалася нарада командирів ЗСУ з західними інструкторами.