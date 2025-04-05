В Кривом Роге умер мальчик, раненный во время ракетного удара: ему было 3,9 года

В больнице Кривого Рога после нанесенного Россией ракетного удара умер мальчик по имени Тимофей. Ему было всего 3,9 года.

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Об этом сообщает местное издание "Свої".

В пятницу, 4 апреля, в сети распространили тяжелые кадры, как пытались реанимировать ребенка.

Его мама Валерия рассказала, что мальчик не выжил.

В момент взрыва он с бабушкой как раз возвращались домой с площадки. Мама же в то время была дома и сразу побежала на улицу, где уже был настоящий ад.

"Тимофей был очень энергичным ребенком, имел увлечение космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и различных жуков", — рассказала его мама Валерия.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате ракетной и шахедной атак по жилым кварталам города погибло 19 человек, 9 из которых — дети.

В результате террористических атак пострадали 68 человек — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек находятся в больницах, из них в местных больницах в тяжелом состоянии находятся 17 человек, в том числе 2 детей. Двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в больницу им. Мечникова в Днепре в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил Вилкул, 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены днями траура по погибшим в результате террористических атак России на город.

Напомним, аварийно-спасательные работы из-за ракетного удара по Кривому Рогу завершились около 02:45.

В Минобороны РФ заявили, что ракетный удар был нанесен по заведению общественного питания в Кривом Роге, где якобы проходило совещание командиров ВСУ с западными инструкторами.