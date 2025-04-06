ВС РФ массированно атаковали Киев баллистикой: в городе зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Под утро 6 апреля россияне массированно атаковали столицу баллистическим вооружением: в городе прогремела серия мощных взрывов, активно работала противовоздушная оборона. Всего по Киеву ударило около 10 российских ракет.

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Фокус собрал информацию о ночной атаке баллистическими ракетами по Киеву под утро 6 апреля.

Около 05:00 часов Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Воздушная тревога была объявлена в ряде центральных, восточных и северных областей страны.

Через несколько минут в Киеве прогремели первые взрывы.

Атака продолжилась и в последующие минут — в Киеве снова было шумно.

Еще серия взрывов прогремела в столице в течение следующих нескольких минут. Также было громко в Киевской области — предварительно, там работала противовоздушная оборона, как сообщил корреспондент Фокуса.

Вскоре стало известно, что россияне направили на город до 10 баллистических ракет. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Предварительно, враг применил ракеты типа KN-23.

Около 05:17 часов городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях атаки по столице. По его информации, в Дарницкий район столицы местные вызвали скорую помощь.

Также медиков вызвали жители Оболонского района столицы.

Около 05:30 в КГВА сообщили о пожарах, вызванных атакой по столице. Они поднялись в Дарницком и Оболонском районах города.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил пожары в столице в результате ракетного обстрела. По его информации, обломки упали в двух местах в Оболонском районе.

Около 05:45 часов Кличко уточнил информацию. По его данным, в столице есть пострадавшие в результате обстрела. Также пожар зафиксирован в Соломенском районе Киева.

Около 06:00 часов мэр сообщил, что в столице есть по меньшей мере двое пострадавших в результате обстрела. Оба — из Дарницкого района.

Экстренные службы в столице работают над ликвидацией последствий обстрела. В то же время воздушная тревога продолжается из-за угрозы применения крылатых ракет ВС РФ.

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Напомним, ночью 6 апреля россияне также нанесли комбинированную атаку по Украине крылатыми ракетами типа "Калибр" и ударными дронами типа "Шахед".

Также вечером 5 апреля стало известно, что количество жертв из-за атаки россиян по Кривому Рогу 4 апреля возросло.