ЗС РФ масовано атакували Київ балістикою: у місті зафіксовані пожежі, є постраждалі

Під ранок 6 квітня росіяни масовано атакували столицю балістичним озброєнням: у місті пролунала серія потужних вибухів, активно працювала протиповітряна оборона. Всього по Києву вдарило близько 10 російських ракет.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки балістичними ракетами по Києву під ранок 6 квітня.

Близько 05:00 години Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Повітряну тривогу було оголошено у низці центральних, східних та північних областей країни.

Через кілька хвилин у Києві пролунали перші вибухи.

Атака продовжилася і в наступні хвилин — у Києві знову було гучно.

Ще серія вибухів пролунала у столиці упродовж наступних кількох хвилин. Також було гучно у Київській області — попередньо, там працювала протиповітряна оборона, як повідомив кореспондент Фокусу.

Невдовзі стало відомо, що росіяни спрямували на місто до 10 балістичних ракет. Про це повідомили моніторингові канали. Попередньо, ворог застосував ракети типу KN-23.

Близько 05:17 години міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки по столиці. За його інформацією, у Дарницький район столиці місцеві викликали швидку допомогу.

Також медиків викликали мешканці Оболонського району столиці.

Близько 05:30 у КМВА повідомили про пожежі, спричинені атакою по столиці. Вони здійнялися у Дарницькому та Оболонському районах міста.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив пожежі у столиці внаслідок ракетного обстрілу. За його інформацією, уламки впали у двох місцях в Оболонському районі.

Близько 05:45 години Кличко уточнив інформацію. За його даними, у столиці є постраждалі внаслідок обстрілу. Також пожежу зафіксовано у Солом'янському районі Києва.

Близько 06:00 години мер повідомив, що у столиці є щонайменше двоє постраждалих внаслідок обстрілу. Обидва — з Дарницького району.

Екстрені служби у столиці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Водночас повітряна тривога триває через загрозу застосування крилатих ракет ЗС РФ.

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Нагадаємо, уночі 6 квітня росіяни також завдали комбінованої атаки по Україні крилатими ракетами типу "Калібр" та ударними дронами типу "Шахед".

Також увечері 5 квітня стало відомо, що кількість жертв через атаку росіян по Кривому Рогу 4 квітня зросла.