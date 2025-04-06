Росія атакувала Україну крилатими ракетами: де було чутно вибухи

Під ранок 6 квітня російська армія атакувала українські області крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.

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Фокус зібрав інформацію щодо ранкового обстрілу України крилатими ракетами 6 квітня.

Близько 05:40 години моніторингові канали у Telegram повідомили про входження крилатих ракет з бортів стратегічної авіації РФ ТУ-95МС. Повітряні сили зазначили, що ракети заходять у повітряний простір України через Чернігівщину та рухаються у південному напрямку.

Близько 06:10 моніторингові канали повідомили про атаку по Уманському районі Черкаської області.

Перед цим росіяни атакували Уманський район Черкащини під час комбінованого обстрілу "Калібрами" та "Шахедами" уночі 6 квітня. Моніторингові канали повідомляли про комбінований обстріл району російським озброєнням.

Також у мережі показали, як мешканці столиці проводять свій недільний ранок через російську ракетну атаку.

Близько 06:20 години моніторингові канали повідомили про дорозвідку по крилатих ракетах у повітряному просторі України. Про нові пуски з бортів стратегічної авіації РФ інформації не надходило.

Наслідки ворожого обстрілу України крилатими ракетами наразі невідомі. Повітряна тривога по українських областях триває.

Нагадаємо, уночі 6 квітня росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр" та ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".

Також під ранок 6 квітня ЗС РФ масовано вдарили по українській столиці балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів, міський голова повідомив про пожежі внаслідок обстрілу.