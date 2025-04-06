В День траура увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ по Кривому Рогу

В Кривом Роге количество пострадавших в результате российского ракетного удара 4 апреля возросло до 75. В больницах находятся 37 раненых.

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Об этом сообщает председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Он отметил, что ликвидация последствий террористических ударов продолжается.

"Количество пострадавших увеличилось до 75 человек. 37 раненых сейчас находятся в больницах, 19 — в тяжелом состоянии, в том числе 4 детей (двое детей в Днепре в крайне тяжелом состоянии)", — говорится в сообщении.

Александр Вилкул добавил, что врачи борются за жизнь всех раненых. Медицинские работники оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, объявлено Днем траура в Украине по жертвам атаки в Кривом Роге. Об этом рассказал в Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

"Все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом", — добавил он.

В сообщении Алексей Кулеба добавил, что в городах должны приспустить флаги и будет звучать тишина.

Удар по Кривому Рогу: что известно

Напомним, вечером пятницы, 4 апреля, Россия обстреляла Кривой Рог. Оккупационная армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью прямо по центру жилого микрорайона города. Рядом с местом удара была детская площадка, где как раз вечером играли дети.

Позже, 5 апреля в больнице Кривого Рога после нанесенного Россией ракетного удара умер мальчик по имени Тимофей. Ему было всего 3,9 года.

Фокус собрал комментарии Министерства обороны Российской Федерации и реакцию мира на удар по Кривому Рогу. В Минобороны РФ прокомментировали удар, заявив, что якобы было атаковано"место проведения совещания ВСУ" в местном ресторане.