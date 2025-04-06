В День жалоби збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару 4 квітня зросла до 75. У лікарнях перебувають 37 поранених.

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Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що ліквідація наслідків терористичних ударів триває.

"Кількість постраждалих збільшилась до 75 людей. 37 поранених зараз перебувають у лікарнях, 19 — у тяжкому стані, у тому числі 4 дітей (двоє дітей у Дніпрі у вкрай тяжкому стані)", — йдеться в повідомленні.

Олександр Вілкул додав, що лікарі борються за життя всіх поранених. Медичні працівники надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, оголошено Днем жалоби в Україні за жертвами атаки в Кривому Розі. Про це розповів в Telegram-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

"Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом", — додав він.

У повідомленні Олексій Кулеба додав, що у містах мають приспустити прапори та звучатиме тиша.

Удар по Кривому Рогу: що відомо

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 4 квітня, Росія обстріляла Кривий Ріг. Окупаційна армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною просто по центру житлового мікрорайону міста. Поруч із місцем удару був дитячий майданчик, де якраз ввечері гралися діти.

Пізніше, 5 квітня у лікарні Кривого Рогу після завданого Росією ракетного удару помер хлопчик на імʼя Тимофій. Йому було лише 3,9 роки.

Фокус зібрав коментарі Міністерства оборони Російської Федерації та реакцію світу на удар по Кривому Рогу. У Міноборони РФ прокоментували удар, заявивши, що нібито було атаковано "місце проведення наради ЗСУ" у місцевому ресторані.