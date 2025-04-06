РФ атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами й БПЛА: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

У ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні 132 засобами повітряного нападу противника. Загалом збито 13 ракет та 40 "Шахедів".

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Про це повідомили в Повітряних силах України.

У відомстві розповіли, що Збройні сили Російської Федерації атакували Україну 23 ракетами різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської обл. — рф.);

8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);

6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська область РФ);

109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ; Чауда — Крим).

Там зазначили, що станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

Атака на Київ та область

О 05:09 мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в місті. Він додав, що працює протиповітряна оборона.

Пізніше він розповів про падіння уламків на території нежитлових забудов у двох місцях Оболонського району. Загалом пожежі були зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

"У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки", — додав Володимир Кличко.

За його словами, в Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі. На місці працюють рятувальники. Уночі ворог провів масовану комбіновану атаку БпЛА та ракетами на Київщину.

Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій міста Києва Павло Петров в ефірі "Київ 24" розповів, що в місті є влучання в бізнес-центр з руйнуванням з 5 по 3 поверхи. Для обстеження будівлі залучені верхові відділення. Також ліквідовано пожежі в декількох районах міста.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва.

Зокрема, в Дарницькому районі була пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі.

В Оболонському районі на значній площі меблевого цеху (1500 кв.м) сталась пожежа. Наразі там працюють рятувальники. Також частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру.

В Соломʼянському районі – внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками. Внаслідок атаки загорівся фасад складської будівлі, пожежу швидко ліквідували.

Також зазначено, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє поранені (з них 2 — госпіталізовані). Потерпілим надається вся необхідна допомога.

"У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він знаходився на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють", — додав пізніше Віталій Кличко.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що внаслідок роботи сил ППО в області збито ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає, однак наслідки атаки зафіксовані у трьох районах.

Зокрема, у Броварському районі зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі, а також вікна та фасад автозаправної станції.

В Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. У Фастівському районі зазнав пошкоджень легковий автомобіль.

"Станом на 9:10 відомо про пошкодження транспортного засобу у Фастівському районі. На Броварщині зазнали руйнувань автозаправна станція, дві будівлі станції техобслуговування, приміщення охорони, сім автівок та два автонавантажувачі. У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку" — додали в Національній поліції.

Результати атаки на Миколаївську область

За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вночі 5 квітня близько 22:00 ворог атакував обласний центтр БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях, які були ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.

"Поранено чотири людини: жінки 49-ти, 67-ми й 72-ох років та 57-річний чоловік. Станом на зараз в усіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно" — розповів він.

Атака на Сумську область

В Сумській ОВА розповіли, що вночі 6 квітня внаслідок російської атаки відбулось влучання 8 "Шахедів" по цивільній інфраструктурі міста Суми. Пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств. Травмованих та жертв нема.

"Здійснено удар БПЛА (8 вибухів). Внаслідок вибухів пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств", — додав голова ОВА Ігор Кальченко.

Крім того, уночі та зранку 6 квітня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Ямпільська громади.

Обстріл Харківської області

Вранці 6 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по місту Куп'янськ. Ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок.

Внаслідок влучання КАБ в будинок відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир. Пожежа була на площі 100 м. кв.

Внаслідок атаки пошкоджений даний будинок та скління вікон в трьох багатоквартирних будинках. Через атаку постраждали двоє людей — 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

Нагадаємо, 4 квітня російська армія також завдала удару по Кривому Рогу балістичним озброєнням. Внаслідок атаки є загиблі та десятки поранених, серед них найменшому постраждалому лише 3 місяці.

Додамо, що аналітики проєкту Deepstate розповідають, що російська армія просунулася у районі трьох населених пунктів одразу на трьох напрямках — Харківському, Лиманському та Торецькому. У Генштабі заявляють, що найгарячішою сьогодні ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.