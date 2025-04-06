Сталося влучання 8 "Шахедів": РФ масовано атакувала Суми ударними дронами (фото)

Російські окупанти завдали масованого удару ударними дронами "Шахед" по місту Суми. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури.

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Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Здійснено удар БПЛА (8 вибухів). Внаслідок вибухів пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств", — проінформував голова ОВА Ігор Кальченко.

Попередньо, травмованих та жертв нема.

Голова ОВА повідомив, що уночі та зранку 6 квітня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Ямпільська громади.

Атака на Суми

Також окупанти скинули ВОГ з БПЛА та ударили FPV-дроном в Шалигинській громаді, а по Юнаківській били з мінометів.

"Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів), авіаційний удар з використанням КАБ (1 вибух). Великописарівська громада: завдано артилерійські обстріли (27 вибухів), удар FPV-дронами (3 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено одне приватне домоволодіння", — проінформував Кальченко.

Також росіяни вдарили FPV-дроном та БПЛА Ямпільську громаду.

Нагадаємо, що під ранок 6 квітня російська армія атакувала українські області крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ЗС РФ. Перед цим росіяни атакували Уманський район Черкащини під час комбінованого обстрілу "Калібрами" та "Шахедами".