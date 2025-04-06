Сталося влучання 8 "Шахедів": РФ масовано атакувала Суми ударними дронами (фото)
Російські окупанти завдали масованого удару ударними дронами "Шахед" по місту Суми. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
"Здійснено удар БПЛА (8 вибухів). Внаслідок вибухів пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств", — проінформував голова ОВА Ігор Кальченко.
Попередньо, травмованих та жертв нема.
Голова ОВА повідомив, що уночі та зранку 6 квітня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Ямпільська громади.
Також окупанти скинули ВОГ з БПЛА та ударили FPV-дроном в Шалигинській громаді, а по Юнаківській били з мінометів.
"Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів), авіаційний удар з використанням КАБ (1 вибух). Великописарівська громада: завдано артилерійські обстріли (27 вибухів), удар FPV-дронами (3 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено одне приватне домоволодіння", — проінформував Кальченко.
Також росіяни вдарили FPV-дроном та БПЛА Ямпільську громаду.
Нагадаємо, що під ранок 6 квітня російська армія атакувала українські області крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ЗС РФ. Перед цим росіяни атакували Уманський район Черкащини під час комбінованого обстрілу "Калібрами" та "Шахедами".