Произошло попадание 8 "Шахедов": РФ массированно атаковала Сумы ударными дронами (фото)

Российские оккупанты нанесли массированный удар ударными дронами "Шахед" по городу Сумы. Зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

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Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Осуществлен удар БПЛА (8 взрывов). В результате взрывов повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий", — проинформировал председатель ОГА Игорь Кальченко.

Предварительно, травмированных и жертв нет.

Председатель ОВА сообщил, что ночью и утром 6 апреля россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Ямпольская громады.

Атака на Сумы

Также оккупанты сбросили ВОГ с БПЛА и ударили FPV-дроном в Шалыгинской громаде, а по Юнаковской били из минометов.

"Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов), авиационный удар с использованием КАБ (1 взрыв). Великописаревская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (27 взрывов), удар FPV-дронами (3 взрыва). В результате удара повреждено одно частное домовладение", — проинформировал Кальченко.

Также россияне ударили FPV-дроном и БПЛА Ямпольскую громаду.

Напомним, что под утро 6 апреля российская армия атаковала украинские области крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации ВС РФ. Перед этим россияне атаковали Уманский район Черкасской области во время комбинированного обстрела "Калибрами" и "Шахедами".