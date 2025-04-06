ЗС РФ просунулися одразу на трьох напрямках на сході: що відомо, — DeepState (мапа)

Російська армія просунулася у районі трьох населених пунктів одразу на трьох напрямках — Харківському, Лиманському та Торецькому. У Генштабі заявляють, що найгарячішою сьогодні ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

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Про просування ворога на сході країни повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні, оприлюдненому у Telegram-каналі 6 квітня.

"Ворог просунувся біля Кам'янки, Новолюбівки та в Торецьку", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі проєкту.

На карті відображено просування на Харківському напрямку (біля Кам'янки):

Скріншот | просування біля Кам'янки

На Лиманському напрямку росіяни просунулися біля Новолюбівки.

Скріншот | просування біля Новолюбівки

На Торецькому напрямку росіяни просунулися в самому Торецьку.

Скріншот | просування в Торецьку

Перед цим 5 квітня аналітики DeepState повідомляли про просування ЗС РФ на Торецькому та Оріхівському напрямку: за даними проєкту, ворог мав успіхи у Торецьку та Малих Щербаках.

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті за 5 квітня повідомляють, що упродовж доби відбулося понад 150 бойових зіткнень. Складною залишається ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, де відбулося найбільше ворожих атак упродовж минулої доби.

На Лиманському напрямку, де у ворога були успіхи у районі Новолюбівки, ЗСУ відбили 15 ворожих атак, ще декілька бойових зіткнень продовжуються.

"На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в напрямку Зеленої Долини", — йдеться у повідомленні.

На Торецькому напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії.

"На Торецькому напрямку ворог провів 18 наступальних дій на позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби", — повідомляє Генштаб.

На Харківському напрямку, де ЗС РФ просунулися, росіяни один раз атакували у бік Кам'янки, як зазначено у зведенні.

Водночас на Курському напрямку ворог продовжує атакувати позиції українських оборонців.

"Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 21 КАБ, здійснив 286 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", — повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався про просування ЗС РФ у Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це стало відомо 4 квітня.

Також у ISW повідомили про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку: там українським військовим вдалося визволити населений пункт. Про це Фокус дізнавався 4 квітня.