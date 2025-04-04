ЗС РФ просунулись біля декількох населених пунктів: в DeepState поділились деталями (мапа)

Збройні сили Російської Федерації мали деякий успіх відразу в районі двох населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.

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Про це повідомили осінтери проєкту DeepState у зведенні про події на фронті 4 квітня у своєму Telegram-каналі. Відповідні зміни нанесені на інтерактивну онлайн-мапу.

В повідомленні йдеться про те, що ворог просунувся в місті Торецьк Бахмутського району Донецької області.

Ситуація в районі Торецька Фото: DeepStateMAP

Аналітики також зазначають, що окупанти мали деякий успіх біля міста Кам'янське Дніпропетровської області.

Ситуація біля Кам'янського Фото: DeepStateMAP

В Генеральному штабі України зазначили, що протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. На Торецькому напрямку ЗС РФ було здійснено 29 атак у районах Торецька, а також Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки та Леонідівки. Окрім цього, в Кам'янському, Степовому, Малих Щербаках було здійснено 8 "марних атак" на українські позиції.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації також розповідав, що Дніпропетровщина ввечері 3 квітня знаходилась під масованою атакою БПЛА. Він додав, що було гучно, в тому числі й у Кам'янському.

Додамо, що 1 квітня осінтери зазначали про активні бої за Торецьк. Там була доволі хаотична ситуація: зокрема, ЗС РФ упритул підходила до позицій оборонців. Відомо, що противник для цього перекинув сюди додаткову живу силу та воєнну техніку, також здійснюється ротація ЗС РФ на нову дивізію.

Нещодавно аналітики DeepState зазначали, що ЗС РФ також просунулись в районі трьох населених пунктів Донецької та Харківської областей. Тоді Генштаб ніяк не коментував цю інформацію.