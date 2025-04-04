ВС РФ продвинулись возле нескольких населенных пунктов: в DeepState поделились деталями (карта)
Вооруженные силы Российской Федерации имели некоторый успех сразу в районе двух населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.
Об этом сообщили осинтеры проекта DeepState в сводке о событиях на фронте 4 апреля в своем Telegram-канале. Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту.
В сообщении говорится о том, что враг продвинулся в городе Торецк Бахмутского района Донецкой области.
Аналитики также отмечают, что оккупанты имели некоторый успех возле города Каменское Днепропетровской области.
В Генеральном штабе Украины отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. На Торецком направлении ВС РФ было совершено 29 атак в районах Торецка, а также Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки и Леонидовки. Кроме этого, в Каменском, Степном, Малых Щербаках было осуществлено 8 "бесполезных атак" на украинские позиции.
Председатель Днепропетровской областной военной администрации также рассказывал, что Днепропетровщина вечером 3 апреля находилась под массированной атакой БПЛА. Он добавил, что было громко, в том числе и в Каменском.
Добавим, что 1 апреля осинтеры отмечали об активных боях за Торецк. Там была довольно хаотичная ситуация: в частности, ВС РФ вплотную подходила к позициям защитников. Известно, что противник для этого перебросил сюда дополнительную живую силу и военную технику, также осуществляется ротация ВС РФ на новую дивизию.
Недавно аналитики DeepState отмечали, что ВС РФ также продвинулись в районе трех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Тогда Генштаб никак не комментировал эту информацию.