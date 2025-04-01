"Винегрет", а не четкая линия фронта: военный рассказал о ситуации возле Торецка, — DeepState (карта)

По данным аналитиков, враг в эти дни практически оккупировал Пантелеймоновку. Также продолжаются активные бои за Торецк, где ситуация складывается довольно хаотично: ВС РФ удается вплотную подходить к позициям защитников.

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О том, что происходит в районе Торецка, рассказали аналитики проекта DeepState по информации от военных 31 марта.

В проекте отметили, что сейчас идут активные бои за сам город. Противник для этого перебросил сюда дополнительную живую силу и военную технику. Также осуществляется ротация ВС РФ на новую дивизию.

Приближение врага к Торецку можно увидеть на карте проекта.

DeepsState | ситуация в районе Торецка

Военный, который поделился с аналитиками ситуацией на этом направлении, сообщил о ряде проблем в обороне. По его словам, территория вокруг Торецка открыта, из-за чего невозможным стало передвижение солдат ВСУ.

Также враг приблизился очень близко, что также не позволяет защитникам осуществлять переход на открытой территории возле Торецка.

Следующей проблемой, по словам военного, является активность вражеских дронов. Российские БпЛА фактически блокируют возможность применять способы поддержки близкой техникой. Поэтому даже несмотря на то, что у российских военных отсутствуют здесь противотанковые средства, они имеют преимущество благодаря дронам.

"У врага отсутствуют противотанковые средства, но большое количество FPV", — рассказал оборонец.

Он добавил, что линия фронта здесь хаотичная.

"Четкой линии фронта нет — винегрет".

Проблема также заключается в количестве российских штурмовиков. Их количество или соответствует количеству тех, кто находится в украинской обороне, или преобладает, говорит военный. Это позволяет российским военным приблизиться чуть ли не вплотную к позициям ВСУ.

Кроме того, в DeepState отметили, что россияне осуществляют попытки продвинуться к Валентиновке.

Ситуация на Торецком направлении: сводка Генштаба

В Генштабе ВСУ рапортовали о ситуации на всех направлениях и в частности на Торецком. По сводке от 31 марта, здесь россияне основные усилия сосредоточили именно в районе Торецка.

"На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта в DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись сразу возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Также аналитики отмечали, что ситуация в районе города Лиман становится более напряженной. Об этом стало известно 27 марта.