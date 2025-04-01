"Вінегрет", а не чітка лінія фронту: військовий розповів про ситуацію біля Торецька, — DeepState (мапа)

За даними аналітиків, ворог цими днями практично окупував Пантелеймонівку. Також продовжуються активні бої за Торецьк, де ситуація складається доволі хаотично: ЗС РФ вдається упритул підходити до позицій оборонців.

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Про те, що відбувається у районі Торецька, розповіли аналітики проєкту DeepState за інформацією від військових 31 березня.

У проєкті зазначили, що наразі тривають активні бої за саме місто. Противник для цього перекинув сюди додаткову живу силу та воєнну техніку. Також здійснюється ротація ЗС РФ на нову дивізію.

Наближення ворога до Торецька можна побачити на мапі проєкту.

DeepsState | ситуація в районі Торецька

Військовий, який поділився з аналітиками ситуацією на цьому напрямку, повідомив про низку проблем в обороні. За його словами, територія довкола Торецька відкрита, через що неможливим стало пересування солдатів ЗСУ.

Також ворог наблизився дуже близько, що також не дозволяє оборонцям здійснювати перехід на відкритій території біля Торецька.

Наступною проблемою, за словами військового, є активність ворожих дронів. Російські БпЛА фактично блокують можливість застосовувати способи підтримки близькою технікою. Тож навіть попри те, що у російський військових відсутні тут протитанкові засоби, вони мають перевагу завдяки дронам.

"У ворога відсутні протитанкові засоби, але велика кількість FPV", — розповів оборонець.

Він додав, що лінія фронту тут хаотична.

"Чіткої лінії фронту немає — вінегрет".

Проблема також полягає у кількості російських штурмовиків. Їх кількість або відповідає кількості тих, хто перебуває в українській обороні, або переважає, каже військовий. Це дозволяє російським військовим наблизитися ледь не упритул до позицій ЗСУ.

Окрім того, у DeepState зазначили, що росіяни здійснюють спроби просунутися до Валентинівки.

Ситуація на Торецькому напрямку: зведення Генштабу

У Генштабі ЗСУ рапортували про ситуацію на усіх напрямках та зокрема на Торецькому. За зведенням від 31 березня, тут росіяни основні зусилля зосередили саме у районі Торецька.

"На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції оборонців", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня у DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися одразу біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Також аналітики зазначали, що ситуація в районі міста Лиман стає напруженішою. Про це стало відомо 27 березня.