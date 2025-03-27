"Постійний тиск дав свої результати": обстановка в районі Лимана стає напруженішою, – DeepState

Аналітики повідомляють, що окупанти досягли успіху в Тернах і фактично повністю окупували населений пункт.

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ЗС РФ активно тиснуть на Ямполівку в Донецької області й досягнувши поступу в Тернах і фактично майже повністю окупувавши населений пункт. Бійці Сил оборони неодноразово відпрацьовували удари по ворогу, використовуючи техніку, дрони та артилерію. Але це сталося не раптово, оскільки окупанти часто фіксувалися на південних околицях, намагаючись сховатися та закріпитися в будинках і посадках. Про це 27 березня повідомили DeepState у телеграмі.

"На жаль, постійний тиск дав свої результати і ворог підібрався ще ближче до Ямполівки. До речі, перші заходи у бік Ямполівки були ще задовго до взяття Тернів з північно-східного боку села", – зазначили у DeepState.

Додавши, що наразі російські війська просуваються на південний схід від села, намагаючись перерізати логістичні шляхи до Ямполівки. Вони утримують цей район, створюючи загрозу для підрозділів 60-ї та 63-ї ОМБр.

Також осинтери зазначили, що ситуація навколо Іванівки на правому березі річки Жеребець почала ускладнюватися.

"Противник чинить тиск на Катеринівку, підбираючись до села впритул і намагається закріплюватися на даній ділянці. Водночас намагається розвивати успіх у напрямку населених пунктів Нове та Зелена Долина. Бойові дії продовжуються", — резюмували в повідомленні.

Обстановка в районі Лимана стає напруженішою

Варто нагадати, що 25 березня у ЗМІ з'явилися кадри, як українські військові здійснили сміливу операцію в Торецьку, ліквідувавши російську піхоту. Противник накопичував сили для штурму.

Також Фокус писав про те, що майор ЗСУ Валерій Прозапас заявив, що Росія готується до наступу на Запоріжжя. Головна стратегічна ціль Росії — з'єднати окупований Кримський коридор із Придністров'ям.